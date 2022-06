Eventi 223

Lunedì 27 giugno a Caltanissetta il presidente della Commissione Nazionale Antimafia Nicola Morra

L’appuntamento si colloca all’interno della rassegna di cultura, letteratura, approfondimento "Aspettando Miniera"

Redazione

21 Giugno 2022 10:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lunedi-27-giugno-a-caltanissetta-il-presidente-della-commissione-nazionale-antimafia-nicola-morra- Copia Link Condividi Notizia

Il presidente della Commissione Nazionale Antimafia Nicola Morra sarà a Caltanissetta lunedì 27 giugno. L’incontro dal titolo: ”Le inchieste della commissione nazionale antimafia. Intervista al presidente Nicola Morra” si terrà alle 19 alla biblioteca comunale Luciano Scarabelli. L’intervista sarà condotta dalla giornalista Ivana Baiunco. L’appuntamento si colloca all’interno della rassegna di cultura, letteratura, approfondimento, “Aspettando Miniera” promossa dall’ Assessorato alla Cultura del comune di Caltanissetta retto dalla professoressa Marcella Natale. La presenza del presidente Morra in un territorio in cui i comportamenti criminali sono stati pervasivi e insidiosi, occupando spazi sociali anche inediti con un modello aggiornato del sistema di potere, è estremamente importante per far il punto sulla criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in provincia alla luce dei lavori della commissione che hanno puntato i riflettori sui territori più a rischio di infiltrazioni mafiose nell’entroterra nisseno e in tutta l’isola.



Il presidente della Commissione Nazionale Antimafia Nicola Morra sarà a Caltanissetta lunedì 27 giugno. L'incontro dal titolo: "Le inchieste della commissione nazionale antimafia. Intervista al presidente Nicola Morra" si terrà alle 19 alla biblioteca comunale Luciano Scarabelli. L'intervista sarà condotta dalla giornalista Ivana Baiunco. L'appuntamento si colloca all'interno della rassegna di cultura, letteratura, approfondimento, "Aspettando Miniera" promossa dall' Assessorato alla Cultura del comune di Caltanissetta retto dalla professoressa Marcella Natale. La presenza del presidente Morra in un territorio in cui i comportamenti criminali sono stati pervasivi e insidiosi, occupando spazi sociali anche inediti con un modello aggiornato del sistema di potere, è estremamente importante per far il punto sulla criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in provincia alla luce dei lavori della commissione che hanno puntato i riflettori sui territori più a rischio di infiltrazioni mafiose nell'entroterra nisseno e in tutta l'isola.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare