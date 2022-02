Attualita 674

"L'Ultima cena" da Caltanissetta a Fiumicino: Cancelleri presente alla cerimonia d'inaugurazione

Stamane all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino si è svolta l'inaugurazione dell'esposizione

Redazione

Questa mattina il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri ha presenziato all’inaugurazione dell’esposizione del gruppo sacro “L’Ultima Cena” di Caltanissetta presso l’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino. “Una vetrina prestigiosa, una grande opportunità per la mia città di farsi vedere al mondo nelle sue meravigliose bellezze artistiche. Questo vuole essere un messaggio chiaro di tutti i siciliani: abbiamo infinite tradizioni e bellezze da raccontare e mostrare al mondo e vogliamo ripartire da questo” dichiara orgoglioso il Sottosegretario.

“Un simbolo di Caltanissetta, un pezzo di storia cittadina si presenta, in tutta la sua maestosità, ai visitatori che transiteranno nell’affollato crocevia internazionale. Ringrazio il Sindaco Roberto Gambino, la sovrintendenza di Caltanissetta e le autorità giunte dalla Sicilia che hanno permesso di realizzare tutto questo ma in particolare gli uomini e le donne dell’aeroporto di Fiumicino per la loro elevata professionalità” sottolinea Cancelleri.“È un onore per noi essere qui, portare un pezzo della nostra cultura nissena, siamo sicuri che quest’opera che ha emozionato tutti noi, sicuramente emozionerà ogni passante nelle prossime settimane”, conclude.



