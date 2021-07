Attualita 608

Luigi Passamonte, il nisseno maestro di karate di Ramazzotti: "E' una persona stupenda"

Luigi Passamonte, nisseno 46enne, e cintura nera primo Dan è il Senpai del noto cantautore

Redazione

21 Luglio 2021 15:30

La sua passione per le arti marziali e in particolare per il karate kyokushinkai lo ha portato lontano dalla sua Sicilia ma adesso, proprio grazie alla sua bravura, può vantare un curriculum di tutto rispetto tanto che è diventato il Senpai (in giapponese istruttore di karate) di Eros Ramazzotti. Si tratta di Luigi Passamonte, nisseno 46enne, e cintura nera primo Dan. Con lui il noto cantautore italiano si allena cinque volte a settimana. "Sono andato via da Caltanissetta nel '95 - racconta il maestro di Karate - e da anni faccio il security manager per un'azienda di Paratico in provincia di Brescia. Qui è nata la prima palestra di Karate kyokushinkai della Lombardia. Quando scendo a Caltanissetta invece mi alleno con il Sensei Salvatore Crucillà a San Cataldo. Il karate è una disciplina che ti dà grande forza anche interiore e caratteriale. Con Eros è nato un grande rapporto di amicizia e ci diamo consigli a vicenda. Di lui posso dire che è una persona stupenda, umile, con una cultura immensa e con un cuore e una gentilezza fuori dal comune".



