Cronaca 181

L'Ucraina è pronta ad attaccare la flotta russa nel Mar Nero

L'esercito russo continua ad avanzare su Bakhmut, in Ucraina orientale, ma sta subendo perdite "significative"

Redazione

11 Aprile 2023 14:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lucraina-e-pronta-ad-attaccare-la-flotta-russa-nel-mar-nero Copia Link Condividi Notizia

L'Ucraina sta preparando un nuovo attacco alla flotta russa nel Mar Nero, un' operazione simile a quella che portò all'affondamento dell'incrociatore Moskva. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov durante un briefing. Ucraina, a Zelensky il piu' alto riconoscimento della Polonia "Possiamo offrire ai russi un'altra sorpresa in mare, un altro missile sulle loro navi. Stiamo solo aspettando il momento giusto", ha annunciato Reznikov, sottolineando che non avrebbe rivelato i dettagli dell'affondamento dell' incrociatore russo Moskva.

I sistemi antinave Harpoon ricevuti dalla Danimarca svolgono un ruolo importante nella protezione della città di Odessa e della costa ucraina del Mar Nero, ha poi detto Reznikov in una conferenza stampa congiunta a Kiev con il ministro della Difesa danese ad interim Troels Lund Poulsen, secondo il ministero citato da Ukrinform. "La Danimarca ci ha aiutato fin dai primi giorni dell'invasione della Russia. I sistemi antinave Harpoon, che l'Ucraina ha ricevuto grazie alla leadership e all' iniziativa del Regno di Danimarca, svolgono un ruolo importante nella protezione di Odessa e delle coste del Mar Nero". Reznikov ha spiegato che i tecnici danesi hanno trovato una soluzione ingegnosa per utilizzare questi sistemi navali su installazioni a terra. "Grazie, tra l'altro, alle armi provenienti dalla Danimarca, è stata possibile la liberazione dell'Isola dei Serpenti, ha aggiunto.

Secondo il report quotidiano dello Stato maggiore ucraino, l'esercito russo si sta concentrando in operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiika, e Maryinsky, nel Donetsk. Lo riporta Rbc-Ukraine. Le forze armate ucraine hanno respinto 52 attacchi. Nell'ultimo giorno, le truppe del Cremlino hanno lanciato 39 attacchi aerei e 7 missilistici, 4 dei quali dal sistema di difesa aerea S-300 sulla città di Kramatorsk, afferma lo Stato maggiore. "Hanno effettuato 47 attacchi da più sistemi di lancio contro le posizioni militari ucraine e contro le infrastrutture civili. A Bakhmut ancora attacchi, i combattimenti continuano".

L'esercito russo continua ad avanzare su Bakhmut, in Ucraina orientale, ma sta subendo perdite "significative": lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense Isw (Institute for the Study of War). I filmati geolocalizzati pubblicati il 9 e il 10 aprile mostrano che le forze militari russe hanno compiuto progressi marginali a nord-ovest di Khromove (2 chilometri a ovest di Bakhmut), nel sud-ovest e a nord, a 15 chilometri dalla città. Un drone di provenienza sconosciuta è caduto nel perimetro dell'aeroporto di Belgorod, in territorio russo: lo ha riferito all'agenzia di stampa russa Ria Novosti un rappresentante dei servizi di emergenza. "Nel pomeriggio di ieri, un drone si è schiantato nel territorio dell'aeroporto, la recinzione dello scalo è stata leggermente danneggiata", ha detto. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime. Sulle circostanze dell'incidente stanno indagando gli inquirenti, ha aggiunto la fonte.

Il ciclista ucraino Konstantin Deneka, 40 anni, è morto in battaglia a Bakhmut. Lo ha scritto su Facebook la commissione parlamentare sport citata da Ukrainska Pravda. Deneka prestava servizio in una delle unità speciali della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino. L'atleta è morto il 31 marzo nei pressi di Bakhmut a causa di una ferita da schegge. Il 12 marzo aveva compiuto 40 anni. "Konstantin Deneka è stato membro del Leader Citroen Team, con il quale ha vinto decine di gare ciclistiche in tutta l'Ucraina. A settembre, Kostya è venuto a Bucha per sostenere i partecipanti a una gara ciclistica in occasione della Giornata della città", si legge nella nota delle commissione. (ANSA)



L'Ucraina sta preparando un nuovo attacco alla flotta russa nel Mar Nero, un' operazione simile a quella che portò all'affondamento dell'incrociatore Moskva. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov durante un briefing. Ucraina, a Zelensky il piu' alto riconoscimento della Polonia "Possiamo offrire ai russi un'altra sorpresa in mare, un altro missile sulle loro navi. Stiamo solo aspettando il momento giusto", ha annunciato Reznikov, sottolineando che non avrebbe rivelato i dettagli dell'affondamento dell' incrociatore russo Moskva. I sistemi antinave Harpoon ricevuti dalla Danimarca svolgono un ruolo importante nella protezione della città di Odessa e della costa ucraina del Mar Nero, ha poi detto Reznikov in una conferenza stampa congiunta a Kiev con il ministro della Difesa danese ad interim Troels Lund Poulsen, secondo il ministero citato da Ukrinform. "La Danimarca ci ha aiutato fin dai primi giorni dell'invasione della Russia. I sistemi antinave Harpoon, che l'Ucraina ha ricevuto grazie alla leadership e all' iniziativa del Regno di Danimarca, svolgono un ruolo importante nella protezione di Odessa e delle coste del Mar Nero". Reznikov ha spiegato che i tecnici danesi hanno trovato una soluzione ingegnosa per utilizzare questi sistemi navali su installazioni a terra. "Grazie, tra l'altro, alle armi provenienti dalla Danimarca, è stata possibile la liberazione dell'Isola dei Serpenti, ha aggiunto. Secondo il report quotidiano dello Stato maggiore ucraino, l'esercito russo si sta concentrando in operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiika, e Maryinsky, nel Donetsk. Lo riporta Rbc-Ukraine. Le forze armate ucraine hanno respinto 52 attacchi. Nell'ultimo giorno, le truppe del Cremlino hanno lanciato 39 attacchi aerei e 7 missilistici, 4 dei quali dal sistema di difesa aerea S-300 sulla città di Kramatorsk, afferma lo Stato maggiore. "Hanno effettuato 47 attacchi da più sistemi di lancio contro le posizioni militari ucraine e contro le infrastrutture civili. A Bakhmut ancora attacchi, i combattimenti continuano". L'esercito russo continua ad avanzare su Bakhmut, in Ucraina orientale, ma sta subendo perdite "significative": lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense Isw (Institute for the Study of War). I filmati geolocalizzati pubblicati il 9 e il 10 aprile mostrano che le forze militari russe hanno compiuto progressi marginali a nord-ovest di Khromove (2 chilometri a ovest di Bakhmut), nel sud-ovest e a nord, a 15 chilometri dalla città. Un drone di provenienza sconosciuta è caduto nel perimetro dell'aeroporto di Belgorod, in territorio russo: lo ha riferito all'agenzia di stampa russa Ria Novosti un rappresentante dei servizi di emergenza. "Nel pomeriggio di ieri, un drone si è schiantato nel territorio dell'aeroporto, la recinzione dello scalo è stata leggermente danneggiata", ha detto. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime. Sulle circostanze dell'incidente stanno indagando gli inquirenti, ha aggiunto la fonte. Il ciclista ucraino Konstantin Deneka, 40 anni, è morto in battaglia a Bakhmut. Lo ha scritto su Facebook la commissione parlamentare sport citata da Ukrainska Pravda. Deneka prestava servizio in una delle unità speciali della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino. L'atleta è morto il 31 marzo nei pressi di Bakhmut a causa di una ferita da schegge. Il 12 marzo aveva compiuto 40 anni. "Konstantin Deneka è stato membro del Leader Citroen Team, con il quale ha vinto decine di gare ciclistiche in tutta l'Ucraina. A settembre, Kostya è venuto a Bucha per sostenere i partecipanti a una gara ciclistica in occasione della Giornata della città", si legge nella nota delle commissione. (ANSA)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare