Luce, gas e Internet casa: con le offerte convergenti si spendono 186 euro in più all'anno

I dati dell’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe Segugio.it confermano l'aumento dei costi

Redazione

Il settore delle utenze domestiche sta registrando la diffusione di un nuovo trend: si tratta delle offerte convergenti che uniscono la connessione Internet casa con le forniture di luce e gas. I tre servizi, proposti da un’unica società (oppure da operatore telco e da un fornitore di luce e gas in partnership), vengono inclusi in un’offerta commerciale completa che promette un risparmio maggiore per l’utente finale. La scelta indipendente delle tariffe per luce, gas e Internet casa continua, però, ad essere la più conveniente. I dati dell’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe Segugio.it confermano che con le tariffe convergenti la spesa cresce, in media, di 186 euro all’anno.

Per le famiglie italiane si moltiplicano le opzioni per attivare offerte convergenti, con un bundle unico che comprende la connessione Internet casa oltre alle tariffe per le forniture di energia elettrica e gas naturale. Si tratta di offerte commerciali che possono garantire la possibilità di accedere a condizioni tariffarie particolarmente convenienti. Queste offerte sono proposte da un unico operatore, attivo sia nel settore delle telecomunicazioni che sul Mercato Libero dell’energia, oppure da un provider telco e da un fornitore di luce e gas che operano in partnership. Alcune delle principali società italiane operano oggi in entrambi i settori (Enel, Sorgenia, WINDTRE e altri ancora).

Oltre alla garanzia di una maggiore semplicità nell’attivazione e nella gestione degli abbonamenti, queste offerte promettono la possibilità per gli utenti di ottenere un risparmio aggiuntivo rispetto all’attivazione indipendente dei tre servizi. Le attuali condizioni del mercato di telefonia fissa e del settore energetico, però, mostrano una situazione ben diversa. La conferma arriva dalla nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it. I dati raccolti, infatti, evidenziano che, scegliendo un’offerta convergente con Internet casa, luce e gas in un unico pacchetto, in media, la spesa annuale risulta essere in media più alta di 186 euro all’anno rispetto all’attivazione separata delle tre migliori offerte disponibili sul mercato (per Internet casa, luce e gas).

Anche confrontando la miglior offerta convergente con le tariffe più economiche per i tre servizi, inoltre, la situazione non cambia: scegliere l’opzione convergente comporta comunque una spesa annuale superiore di 70 euro. L’attivazione indipendente dei fornitori di luce e gas e dell’operatore per Internet a casa è ancora la strada da percorrere per massimizzare il risparmio.

Come funzionano le offerte convergenti per luce, gas e Internet casa Le offerte convergenti Internet casa, luce e gas rappresentano oggi una delle principali opzioni per i consumatori. Un numero sempre maggiore di fornitori di luce e gas, infatti, sta arricchendo la propria offerta con offerte Internet casa. In alcuni casi, inoltre, avviene anche il processo inverso, con operatori telco che puntano sul mercato energetico, proponendo ora tariffe luce e gas, spesso con pacchetti convergenti.

I tre servizi restano sempre indipendenti dal punto di vista contrattuale. Gli utenti che optano per offerte convergenti, infatti, avranno sempre la possibilità di “cambiare idea”, scegliendo di passare ad un altro operatore anche solo per uno dei servizi inclusi nel bundle promozionale proposto per poter contare su di un servizio più completo o più economico.

Questa scelta, infatti, non comporta penali anche se rinunciare alla convergenza dei tre servizi potrebbe tradursi nella perdita di bonus aggiuntivi (sconti sul canone di uno dei servizi, promozioni esclusive riservate ai clienti convergenti etc.) previsti dall’operatore. Le offerte convergenti sono, quindi, un’opzione in più da considerare per le proprie utenze domestiche ma non comportano alcun vincolo particolare per i consumatori.



