Luce e gas: Caltanissetta tra le province in cui si spende di più per il pagamento delle bollette

L'analisi condotta da SOStariffe.it e Segugio.it stila la classifica delle province d’Italia con la spesa maggiore per le fatture di luce e gas in regime di Maggior Tutela

Redazione

È Oristano è la capitale del caro-bollette: tra luce e gas, alle famiglie servono circa 3000 euro per fronteggiare la spesa per le utenze di un intero anno, considerando i consumi medi. A seguire Benevento e Sondrio. L'analisi condotta da SOStariffe.it e Segugio.it stila la classifica delle province d’Italia con la spesa maggiore per le fatture di luce e gas in regime di Maggior Tutela. L’indagine analizza anche il risparmio ottenibile passando alla migliore offerta del Mercato Libero. Su luce e gas è possibile risparmiare fino a 616 euro in un anno.

La crisi energetica in corso incide sulle bollette luce e gas, che diventano sempre più pesanti. Tuttavia, ci sono alcune province d'Italia che risentono di più di altre dell'incremento dei prezzi. L'ultima indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it, esaminando le comparazioni effettuate con i propri tool di confronto delle offerte luce e gas, ha individuato le 10 province italiane che si aggiudicano la "maglia nera" per i costi delle utenze di luce e gas.

Il report, stilato a marzo 2023, tiene conto della spesa annua per clienti in regime di Maggior Tutela. L’indagine calcola anche il risparmio possibile per gli stessi consumatori in caso di passaggio alla miglior offerta del Mercato Libero disponibile in questo momento che permette di ridurre sensibilmente le bollette, garantendo un taglio alla spesa per luce e gas che arriva a 616 euro.

Ad Oristano e Benevento mega-fatture luce e gas: sono necessari fino a 3.000 euro l’anno per pagare le utenze. Lo studio, valutando nel complesso sia la spesa annua per le bollette della luce che per quelle del gas, colloca in vetta alla classifica Oristano. I consumatori della provincia sarda, sommando le fatture di un intero anno di luce e gas, arrivano a spendere quasi 3.000 euro. Tuttavia, potrebbero risparmiarne circa 500 euro optando per il passaggio al Mercato Libero.

Benevento invece si aggiudica il secondo posto, tra le realtà con i costi più alti, con circa 2.974 euro necessari per pagare le fatture luce e gas di un intero anno. Anche in questo caso il Mercato Libero consente di ridurre le bollette: il risparmio per i consumatori beneventani è di 417 euro. Al terzo posto del podio troviamo Sondrio, con una spesa annua di 2.941 euro. Per i residenti nelle località della provincia lombarda il risparmio con il Mercato Libero raggiunge livelli considerevoli rinunciando al servizio di Maggior Tutela è possibile risparmiare 616 euro in un anno. I rincari colpiscono allo stesso modo Nord e Sud, se guardiamo le altre province con mega fatture: accanto ad Avellino, Belluno e Mantova, troviamo Lecce, Crotone, Vicenza e Caltanissetta.



