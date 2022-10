Cronaca 278

Lucca: esplosa palazzina, morta coppia, donna incinta ustionata dà alla luce bimbo

Sono morti una donna di 55 anni e suo marito di 60 anni. Una persona è stata estratta dalle macerie in vita: si tratta di una giovane incinta di 26 anni

Esplosione con incendio sulla via provinciale per Camaiore a Torre, frazione del comune di Lucca, dove una palazzina di due piani è crollata a causa di una fuga di gas metano. Sono morti una donna di 55 anni e suo marito di 60 anni. Una persona è stata estratta dalle macerie in vita: si tratta di una giovane incinta di 26 anni, che ha partorito con il cesareo. La donna è ricoverata con gravi ustioni al Centro Pisa mentre il neonato, che è in buone condizioni, stato trasportato per precauzione all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il compagno della giovane, 28 anni. non è rimasto coinvolto nel crollo della palazzina e si è recato in ospedale per assisterla.

Non risultano dispersi nel crollo, hanno fatto sapere la questura di Lucca e i vigili del fuoco, che hanno lavorato ininterrottamente sul posto dalle ore 14.40. In un primo momento si pensava che la figlia della coppia deceduta fosse rimasta sotto le macerie. Ma poi si è accertato che la ragazza 17enne non è rimasta coinvolta nel disastro perché era a scuola. Nell'esplosione sono rimaste coinvolte anche due autisti che si trovavano a bordo di un camion travolto dai detriti: entrambi sono state portati al pronto soccorso per accertamenti ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.



