Attualita 417

Luca Miccichè è il nuovo presidente della Pro Loco di Caltanissetta. Ecco le altre nomine

Il Presidente uscente, Giuseppe D’Antona, viene nominato Presidente Onorario per i meriti del lavoro svolto in questi anni

Redazione

29 Maggio 2021 16:55

Galllery

Cambio ai vertici della Pro Loco di Caltanissetta. Il 28 Maggio i soci dell’associazione hanno votato per il nuovo Consiglio Direttivo che, dopo essersi riunito per la nomina delle cariche il 29 Maggio, risulta così composto: Presidente Luca Miccichè, Vice Presidente Anziano e Tesoriere Antonio Locelso, Vice Presidente Andrea Salvatore Alcamisi, Consiglieri Deborah Gervasi, Calogero Barba, Antonio Alberto Stella e Alessio Amico, Segretario Valentina Curione. Rinnovato anche il Consiglio dei Revisori dei Conti: Presidente Luigi Gagliano, Revisori Giuseppe Scontrino e Cristofaro Boscaglia.

Il Presidente uscente, Giuseppe D’Antona, viene nominato Presidente Onorario per i meriti del lavoro svolto in questi anni. La nuova squadra si muoverà per portare avanti diversi progetti avviati, impegnandosi a proporre al contempo iniziative dedicate alla promozione del territorio nisseno. Il Presidente Miccichè fa parte della comunità Pro Loco da diversi anni e ha fin da subito lavorato per la promozione culturale e turistica di Caltanissetta. Già vice presidente uscente e consigliere provinciale UNPLI, ha seguito per anni i giovani volontari del Servizio Civile Universale all’interno dell’InfoPoint, centro di riferimento per tutti i turisti che visitano la città.

La Pro Loco proseguirà la sua attività, collaborando con le altre realtà associative presenti sul territorio, a beneficio della promozione turistica della città di Caltanissetta. Il nuovo Direttivo crede fortemente nel coinvolgimento delle nuove generazioni, che sapranno valorizzare al meglio il patrimonio artistico, culturale, archeologico e antropologico, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove frontiere digitali.



Cambio ai vertici della Pro Loco di Caltanissetta. Il 28 Maggio i soci dell'associazione hanno votato per il nuovo Consiglio Direttivo che, dopo essersi riunito per la nomina delle cariche il 29 Maggio, risulta così composto: Presidente Luca Miccichè, Vice Presidente Anziano e Tesoriere Antonio Locelso, Vice Presidente Andrea Salvatore Alcamisi, Consiglieri Deborah Gervasi, Calogero Barba, Antonio Alberto Stella e Alessio Amico, Segretario Valentina Curione. Rinnovato anche il Consiglio dei Revisori dei Conti: Presidente Luigi Gagliano, Revisori Giuseppe Scontrino e Cristofaro Boscaglia. Il Presidente uscente, Giuseppe D'Antona, viene nominato Presidente Onorario per i meriti del lavoro svolto in questi anni. La nuova squadra si muoverà per portare avanti diversi progetti avviati, impegnandosi a proporre al contempo iniziative dedicate alla promozione del territorio nisseno. Il Presidente Miccichè fa parte della comunità Pro Loco da diversi anni e ha fin da subito lavorato per la promozione culturale e turistica di Caltanissetta. Già vice presidente uscente e consigliere provinciale UNPLI, ha seguito per anni i giovani volontari del Servizio Civile Universale all'interno dell'InfoPoint, centro di riferimento per tutti i turisti che visitano la città. La Pro Loco proseguirà la sua attività, collaborando con le altre realtà associative presenti sul territorio, a beneficio della promozione turistica della città di Caltanissetta. Il nuovo Direttivo crede fortemente nel coinvolgimento delle nuove generazioni, che sapranno valorizzare al meglio il patrimonio artistico, culturale, archeologico e antropologico, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove frontiere digitali.

Ti potrebbero interessare