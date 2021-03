Cronaca 171

Lotto vaccino Astrazeneca, il direttore del 118 di Caltanissetta rassicura i cittadini: "Ritiro a scopo precauzionale"

L'anestesista e rianimatore Giuseppe Misuraca: "L'Aifa farà opportune verifiche ma al momento non è stato stabilito nessun nesso di casualità con eventi avversi"

Redazione

11 Marzo 2021 20:49

“I cittadini che hanno ricevuto le dosi di Aifa del lotto sospeso possono ragionevolmente stare tranquilli perché le reazioni avverse, qualora queste si presentino, si verificano entro le 24-36 ore dalla somministrazione del farmaco”. A rassicurare quanti in queste ore si chiedono se avranno conseguenze, dopo aver ricevuto una dose del lotto di vaccino Astrazeneca ritirato in via precauzionale, è il direttore della centrale operativa del 118 di Caltanissetta, l'anestesista e rianimatore Giuseppe Misuraca. “Il lotto in questione è stato già precauzionalmente ritirato e quindi – spiega Misuraca - non potrà essere più somministrato. Il motivo del ritiro risiede nel fatto che l’Agenzia Italiana del Farmaco vuole approfondire, con opportune verifiche, se gli eventi avversi che hanno riguardato alcuni pazienti possano essere o meno legati alla somministrazione. La stessa Aifa infatti ha scritto in una nota che al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi”



