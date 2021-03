Attualita 1370

Lotto vaccini ritirato, Razza a Caltanissetta: "7mila persone hanno cancellato la prenotazione"

Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza il quale ha precisato che al momento non c'è nessuna evidenza scientifica

Rita Cinardi

12 Marzo 2021 12:45

“La vaccinazione è fondamentale per il ritorno ad una normalità. Abbiamo realizzato un hub in ognuna delle province. Ringrazio la protezione civile per il lavoro prezioso che stanno facendo. Completeremo mercoledì mattina con l’ultima inaugurazione a Trapani. Nella strategia della Regione c’è la messa in opera di nuovi hub vaccinali e il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Tutto questo si verifica in un momento difficile. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla sospensione di un lotto del vaccino Astrazeneca.

Una delle dosi è stata somministrata al viceprefetto vicario della provincia. Noi non possiamo permetterci in questa fase di fare passare il messaggio sbagliato che il vaccino possa determinare una condizione di criticità. Proprio perché non c’è alcuna evidenza scientifica che vada in questa direzione. Lo dico perché 7mila cittadini hanno cancellato la loro prenotazione”. Lo ha detto l’assessore Ruggero Razza intervenuto all’inaugurazione dell’hub vaccinale del Cefpas di Caltanissetta.



"La vaccinazione è fondamentale per il ritorno ad una normalità. Abbiamo realizzato un hub in ognuna delle province. Ringrazio la protezione civile per il lavoro prezioso che stanno facendo. Completeremo mercoledì mattina con l'ultima inaugurazione a Trapani. Nella strategia della Regione c'è la messa in opera di nuovi hub vaccinali e il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Tutto questo si verifica in un momento difficile. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla sospensione di un lotto del vaccino Astrazeneca. Una delle dosi è stata somministrata al viceprefetto vicario della provincia. Noi non possiamo permetterci in questa fase di fare passare il messaggio sbagliato che il vaccino possa determinare una condizione di criticità. Proprio perché non c'è alcuna evidenza scientifica che vada in questa direzione. Lo dico perché 7mila cittadini hanno cancellato la loro prenotazione". Lo ha detto l'assessore Ruggero Razza intervenuto all'inaugurazione dell'hub vaccinale del Cefpas di Caltanissetta.

Ti potrebbero interessare