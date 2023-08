Cronaca 759

Lotto, in Sicilia vinti 67mila euro: ecco in quali città

La vincita più alta di giornata è stata centrata ad Augusta, in provincia di Siracusa

Redazione

25 Agosto 2023 11:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lotto-in-sicilia-vinti-67mila-euro-ecco-in-quali-citta Copia Link Condividi Notizia

Il Lotto premia la Sicilia. Nell’estrazione di giovedì 24 agosto, come riporta Agipronews, sono stati vinti un totale di oltre 67mila euro. La vincita più alta di giornata è stata centrata ad Augusta, in provincia di Siracusa, dove il terno secco 7-17-76 sulla ruota di Palermo è valso ben 45mila euro a un fortunato giocatore. A completare il quadro della regione sono i 12.500 euro vinti a Messina con l’ambo 48-71 sulla ruota Nazionale e i 9.750 euro vinti a Canicattì, in provincia di Agrigento, grazie a tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 8,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 753 milioni in questo 2023.



Il Lotto premia la Sicilia. Nell'estrazione di giovedì 24 agosto, come riporta Agipronews, sono stati vinti un totale di oltre 67mila euro. La vincita più alta di giornata è stata centrata ad Augusta, in provincia di Siracusa, dove il terno secco 7-17-76 sulla ruota di Palermo è valso ben 45mila euro a un fortunato giocatore. A completare il quadro della regione sono i 12.500 euro vinti a Messina con l'ambo 48-71 sulla ruota Nazionale e i 9.750 euro vinti a Canicattì, in provincia di Agrigento, grazie a tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 8,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 753 milioni in questo 2023.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare