Cronaca 922

Lotto e superenalotto, vincite in Sicilia: a Serradifalco centrato un 6 doppio oro da 9mila euro

In Sicilia il "6" manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta euro

Redazione

La Sicilia torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 18 giugno, come riporta Agipronews, sono stati centrati quattro "5" del valore di 22.590,03 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Nazionale 630 a Rometta, in provincia di Messina, mentre la seconda è stata registrata nel tabacchi di via Libertà 136 a Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina. Le altre due, invece, sono state centrate rispettivamente nella tabaccheria di via Verona 19/A a Sciacca, in provincia di Agrigento, e nel tabacchi di piazza Umberto I, 32 a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 225,2 milioni di euro, record nella storia del gioco. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta euro.

Poker di vincite in Sicilia: a Palermo è stata centrata una vincita da 25.350 euro, mentre in provincia, a San Giuseppe Jato, sono stati vinti altri 23mila euro. Doppietta a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, riporta Agipronews, con due vincite gemelle da 23.650 euro l'una, che portano il bottino totale della regione a oltre 95mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 502,5 milioni dall'inizio dell'anno. Doppietta al 10eLotto in Sicilia: a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, riporta Agipronews, si festeggia una vincita da 20mila euro, mentre a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un 6 Doppio Oro da 9mila euro, per un bottino totale di 29mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi dall'inizio dell'anno.



