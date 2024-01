Attualita 1624

Lotteria Italia: il primo premio da 5 milioni venduto a Milano. In Sicilia 11 biglietti vincenti, ecco dove e i numeri

Redazione

Si sono svolte le estrazioni della Lotteria Italia 2023. Il primo premio di prima categoria, da 5 milioni di euro, è stato associato al biglietto numero F306831, venduto a Milano. Il secondo premio di prima categoria, da 2,5 milioni di euro, è stato associato al biglietto numero M382938, venduto a Campagna (Salerno). Il terzo premio, da 2 milioni di euro, è stato associato al biglietto numero I191375, venduto ad Albuzzano (Pavia). Il quarto premio, da 1,5 milioni di euro, è stato associato al biglietto numero C410438, venduto a Roncadelle (Brescia). Il quinto, da un milione di euro, è stato associato al biglietto numero N454262, venduto a Montescudo Monte Colombo (Rimini).

Quanti premi ha la Lotteria Italia e quanto valgono

I premi della Lotteria Italia sono in tutto 210 per un valore di oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Nel dettaglio, sono 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti. Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Le somme corrispondenti ai biglietti vincenti verranno accreditate per intero.

Per quanto riguarda la Sicilia sono risultati vincenti un biglietto da 100mila euro venduto a Catania C071644, un biglietto da 20mila euro venduto a Canicattì C231189, uno da 20mila euro venduto ad Acireale M032604, uno da 20mila euro venduto a Siracusa E420285, uno da 20mila euro venduto a Messina L198328, uno da 20mila euro venduto a Palermo M322554, uno da 20mila euro venduto a Paternò E178346, uno da 20mila euro venduto a Tremestieri Etneo L134343, uno da 20mila venduto a Nizza di Sicilia E179343, uno da 20mila euro venduto a Bivona I189839, e un altro da 20mila euro venduto a Scillato E193423



