Lotteria degli scontrini, estrazione dell'8 aprile: 100 mila euro in Sicilia, ecco tutti i premi

I 10 acquirenti riceveranno un premio da 100 mila euro ciascuno: la vincita verrà comunicata dall’Agenzia tramite Pec o raccomandata

Redazione

08 Aprile 2021 17:24

Sono stati pubblicati i 10 'biglietti vincenti' della seconda estrazione mensile della lotteria degli scontrini. L’Agenzia delle Dogane ha comunicato i codici sul suo profilo Twitter. Gli scontrini variano da poco più di 10 euro a 130 euro. I 10 acquirenti riceveranno un premio da 100 mila euro ciascuno: la vincita verrà comunicata dall’Agenzia tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e i vincitori avranno 90 giorni di tempo per reclamare il premio.

In palio anche altri 10 premi da 20mila euro per gli esercenti. Tra i dieci scontrini vincenti, relativi alle spese pagate con moneta elettronica a marzo, uno riguarda un'acquirente di Palermo che ha fatto spesa presentando il codice lotteria nella grande distribuzione organizzata (Gdo). Il premio arriverà direttamente con bonifico bancario o postale e non è soggetto ad alcuna tassazione. Gli altri premi sono andati a Potenza, Ginosa (Taranto), Bovisio Masciago (Monza), Chiavenna (Sondrio), Suzzara (Mantova), e tre nell'hinterland romano, ad Albano Laziale, Monterotondo e Carpineto Romano.

Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.



