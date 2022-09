Cronaca 147

Lotta alla violenza di genere e pari opportunità, la presidente di Co.Tu.Levi incontra il prefetto di Caltanissetta

Sono state individuate le condizioni per la formalizzazione di un Protocollo istituzionale tra le Parti

Redazione

Ieri la Presidente dell’Organizzazione di volontariato CO.TU.LEVI. - Contro Tutte Le Violenze Aurora Ranno è stata ricevuta presso la Prefettura di Caltanissetta da S.E. Chiara Armenia. Nel corso del formale incontro sono state delineate le linee operative comuni per la realizzazione di futuri interventi volti a strutturare un programma di attività di carattere formativo e informativo avente ad oggetto la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e la promozione della cultura delle pari opportunità, da promuovere - in modo particolare - all’interno dei contesti scolastici ed in regime di stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, le Autorità e le Istituzioni di settore.

Inoltre, nella circostanza, sono state individuate le condizioni per la formalizzazione di un Protocollo istituzionale tra le Parti in previsione dell’attivazione di uno sportello di ascolto presso il capoluogo nisseno. “Ringrazio il Prefetto Armenia e tutto lo staff della Prefettura di Caltanissetta per la sensibilità e l’interesse con il quale hanno ascoltato ed attenzionato le nostre proposte operative e per questo motivo - prosegue la presidente di CO.TU.LEVI. Aurora Ranno - sarà immediato e costante il nostro impegno nel contribuire al potenziamento delle nostre attività nel rispetto di una logica di rete e di collaborazione interistituzionale necessaria per garantire diritti e tutele a chi - ancora oggi - ne risulta privo”.



© Riproduzione riservata

