Cronaca 405

Lotta al Covid: a Caltanissetta la Polizia di Stato premia il primario di Malattie Infettive Giovanni Mazzola

Insieme agli operatori sanitari del suo reparto ha svolto la sua attività "con un elevato senso di responsabilità e una passione tali da andare oltre l'ordinario"

Rita Cinardi

15 Luglio 2021 09:52

La Polizia di Stato ha premiato con una targa il primario di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, Giovanni Mazzola, a nome di tutta la cittadinanza per l’impegno profuso durante la pandemia. Un riconoscimento più che meritato per il medico e per i tanti operatori sanitari che con coraggio e professionalità sono tutt’ora impegnati in questa lunga battaglia contro il covid. Ieri la targa è stata consegnata nell’ambito dell’evento della Polizia di Stato “#Esserci sempre … storie di legalità”, dal questore Emanuele Ricifari. A fare da cornice all’evento una splendida Largo Barile e sullo sfondo Palazzo Moncada.

Queste le parole incise sulla targa: “Al dottore Giovanni Mazzola, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Per l’impegno, il sacrificio e la sensibilità con i quali gli operatori sanitari e ospedalieri a qualsiasi livello e soprattutto quelli dei reparti più coinvolti, hanno svolto la propria attività durante il periodo della pandemia, operando con un elevato senso di responsabilità e una passione tali da andare oltre l’ordinario, dimostrando che la differenza non la fanno gli eroi ma il silenzioso, costante e quotidiano esempio”.

Parole di ringraziamento sono state espresse dal primario Mazzola al questore e a tutti gli operatori che hanno lavorato e continuano a lavorare all’interno del reparto. “Io sono onorato di ricevere questo riconoscimento da parte di sua eccellenza il questore – ha dichiarato Mazzola - e lo ringrazio davvero non tanto per me quanto per le decine e decine di operatori sanitari che in questo momento sto rappresentando. Di operatori che si sono spesi per mesi e mesi rischiando la vita, almeno fino al 31 dicembre 2020 quando ancora i vaccini non esistevano (alcuni di loro si sono contagiati) e sono riusciti a curare centinaia di pazienti. Soltanto noi come Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive e Pneumologia del Sant’Elia ne abbiamo curati oltre 700. E devo dire che questo riconoscimento è davvero molto importante perché ci spinge ad andare avanti visto che la pandemia purtroppo non è ancora finita. Siamo ancora in corso di pandemia, abbiamo ripreso i ricoveri, ci sono venti pazienti in questo momento e quindi non possiamo ancora rilassarci”.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati altri due riconoscimenti. A Valentina Agliata in rappresentanza degli operatori impiegati nella distribuzione e servizi, settore che non si è mai fermato nel corso dei lockdown e a Laura Rizzari, responsabile della comunità Un Mondo a Colori di Montedoro, in rappresentanza degli operatori del volontariato, che si sono distinti nell’assistenza dei minori positivi al Covid-19.







La Polizia di Stato ha premiato con una targa il primario di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, Giovanni Mazzola, a nome di tutta la cittadinanza per l'impegno profuso durante la pandemia. Un riconoscimento più che meritato per il medico e per i tanti operatori sanitari che con coraggio e professionalità sono tutt'ora impegnati in questa lunga battaglia contro il covid. Ieri la targa è stata consegnata nell'ambito dell'evento della Polizia di Stato "#Esserci sempre ? storie di legalità", dal questore Emanuele Ricifari. A fare da cornice all'evento una splendida Largo Barile e sullo sfondo Palazzo Moncada. Queste le parole incise sulla targa: "Al dottore Giovanni Mazzola, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Per l'impegno, il sacrificio e la sensibilità con i quali gli operatori sanitari e ospedalieri a qualsiasi livello e soprattutto quelli dei reparti più coinvolti, hanno svolto la propria attività durante il periodo della pandemia, operando con un elevato senso di responsabilità e una passione tali da andare oltre l'ordinario, dimostrando che la differenza non la fanno gli eroi ma il silenzioso, costante e quotidiano esempio". Parole di ringraziamento sono state espresse dal primario Mazzola al questore e a tutti gli operatori che hanno lavorato e continuano a lavorare all'interno del reparto. "Io sono onorato di ricevere questo riconoscimento da parte di sua eccellenza il questore - ha dichiarato Mazzola - e lo ringrazio davvero non tanto per me quanto per le decine e decine di operatori sanitari che in questo momento sto rappresentando. Di operatori che si sono spesi per mesi e mesi rischiando la vita, almeno fino al 31 dicembre 2020 quando ancora i vaccini non esistevano (alcuni di loro si sono contagiati) e sono riusciti a curare centinaia di pazienti. Soltanto noi come Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive e Pneumologia del Sant'Elia ne abbiamo curati oltre 700. E devo dire che questo riconoscimento è davvero molto importante perché ci spinge ad andare avanti visto che la pandemia purtroppo non è ancora finita. Siamo ancora in corso di pandemia, abbiamo ripreso i ricoveri, ci sono venti pazienti in questo momento e quindi non possiamo ancora rilassarci". Nel corso della manifestazione sono stati consegnati altri due riconoscimenti. A Valentina Agliata in rappresentanza degli operatori impiegati nella distribuzione e servizi, settore che non si è mai fermato nel corso dei lockdown e a Laura Rizzari, responsabile della comunità Un Mondo a Colori di Montedoro, in rappresentanza degli operatori del volontariato, che si sono distinti nell'assistenza dei minori positivi al Covid-19.

Ti potrebbero interessare