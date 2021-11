Salute 170

Lotta ai tumori, l'Airc nelle scuole di Caltanissetta per sensibilizzare i più giovani

Il comitato Airc di Caltanissetta ha organizzato tre videoconferenze con altrettanti ricercatori

09 Novembre 2021 17:15

Anche a Caltanissetta i Giorni della Ricerca di AIRC hanno visto, nelle giornate del 3/4/5 Novembre scorse, la partecipazione degli studenti di 3 scuole superiori cittadine agli incontri con la ricerca che AIRC promuove nei giorni suddetti in tutto il territorio nazionale, per sensibilizzare anche la popolazione giovanile sulle tematiche della ricerca in campo oncologico e per diffondere i risultati del lavoro degli oltre 5000 ricercatori AIRC impegnati in essa.

In particolare il comitato AIRC di Caltanissetta ha organizzato, in collaborazione con la segreteria regionale, 3 videoconferenze con altrettanti ricercatori impegnati in progetti AIRC presso altrettanti centri di rilievo nazionale e in particolare: Il Dott. Luigino Dal Maso e la Dott.ssa Federica Toffolutti, ricercatori AIRC presso la S.O.C. di Epidemiologia Oncologica del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), hanno incontrato gli alunni delle 5° classi del Liceo Scientifico " A. Volta", grazie al coordinamento delle docenti referenti alla salute, Prof.ssa Nicosia e Prof.ssa Averna;

La Dott.ssa Maria Valeria Giuli, ricercatrice AIRC presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ha incontrato gli alunni delle 5° classi del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico " R. Settimo", con il coordinamento del Prof. Giunta; il Dott. Marco De Vivo, ricercatore AIRC che lavora presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, all’interno del quale è responsabile del gruppo di ricerca "Molecular Modeling & Drug Discovery”, ha incontrato gli alunni delle 5° classi dell' I.I.S.S. " Luigi Russo" con il coordinamento della Prof.ssa Garito.

I ricercatori hanno illustrato ai ragazzi l’importanza della ricerca, il ruolo del ricercatore e la propria esperienza in laboratorio, suscitando il loro interesse e la loro curiosità grazie al racconto sia della propria storia personale che della vita in laboratorio e delle possibilità che oggi la ricerca offre anche in Italia. Questi 3 incontri sono stati realizzati grazie alla disponibilità ed alla particolare sensibilità dei Dirigenti Prof. Parisi, Prof.ssa Collerone e Prof.ssa Basta che si dimostrano sempre pronti ad accogliere le proposte di AIRC e ad assicurare agli studenti delle loro scuole la possibilità di venire in contatto diretto con il mondo della ricerca.

La settimana della Ricerca si è conclusa con “I Cioccolatini della Ricerca” che le volontarie di Caltanissetta hanno distribuito in piazza Falcone/Borsellino Sabato 6 Novembre.



