Salute 666

L'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta illuminato a festa per il Natale, il direttore Trobia: "Non dimentichiamo l'importanza di donare e sottoporsi a screening"

A rendere più bello l'ingresso del presidio ospedaliero le volontarie di Progetto Luna e Danilo Lapadura

Rita Cinardi

Il Sant'Elia illuminato a festa in vista del Natale. Ci hanno pensato le volontarie del Progetto Luna con un'iniziativa subito condivisa dal direttore del presidio ospedaliero Benedetto Trobia. "Con la condivisione del diretto di presidio - dice la presidente dell'associazione Progetto Luna, Ersilia Sciandra - e grazie a soci e volontarie della nostra associazione, e al prezioso aiuto di Danilo Lapadura, abbiamo collocato l'immagine di un albero natalizio per aspettare questo Santo Natale. Non potevano mancare delle stelle per illuminare l’opera artistica "Mi Prendo cura di te" come simbolo di luce,speranza,energia,libertà, fede, eternità e ricerca di vita, per questa notte che precede la ricorrenza dell' Immacolata Concezione, madre dei cristiani e dell’umanità". L'opera infatti è stata illuminata proprio la sera della ricorrenza dell'Immacolata.

E in vista del Natale il direttore di presidio Benedetto Trobia ha voluto lanciare un messaggio a tutti i cittadini. "Per questo Natale quale miglior gesto se non quello di donare il sangue? Un atto di vera solidarietà che dona felicità sia a chi dona che a chi riceve. Il sangue serve sempre, non ce ne dimentichiamo anche durante le festività". Inoltre, proprio in riferimento alle volontarie di Progetto Luna il direttore di presidio ha aggiunto: "E' importante sottoporsi a screening periodici per prevenire i tumori. Un semplice controllo può salvare la vita, poiché oggi quella della prevenzione è l'arma più efficace nella lotta a questo tipo di patologie".



