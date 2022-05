Cronaca 2829

L'ospedale Sant'Elia a lutto per la morte del medico Nocilla, il direttore di presidio Trobia: "Una tragedia, vicino ai familiari"

Il professionista è morto in un incendio questa mattina nel terreno di sua proprietà in contrada Menta a Pietraperzia

Rita Cinardi

"La notizia della morte del medico del nostro pronto soccorso, Sebastiano Nocilla, ha lasciato in tutti noi profondo dolore e sgomento. Nocilla era un valido medico, sempre attento al paziente, professionale, stimato e ben voluto. Sono vicino ai familiari per la tragedia che li ha colpiti". Così il direttore del presidio ospedaliero Sant'Elia, Benedetto Trobia (nella foto), dopo aver appreso la notizia della scomparsa del medico 51enne Sebastiano Nocilla. Il professionista, originario di Pietraperzia ma residente a Caltanissetta dove lavorava in pronto soccorso, e come medico di famiglia, questa mattina è morto in un drammatico incidente in contrada Menta, nelle campagne dell'Ennese. Secondo una prima ricostruzione aveva dato fuoco a delle sterpaglie per ripulire il terreno della sua casa di campagna quando, probabilmente colto da un malore, è rimasto avvolto dalle fiamme. Una morte drammatica la cui dinamica, in queste ore, i carabinieri di Pietraperzia stanno cercando di ricostruire.



