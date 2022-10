Politica 155

Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera: l'opposizione non applaude in aula

"Con la candidatura di a Presidente della Camera le destre unite svelano la loro vera faccia: omofoba, misogina, sessista e filoputiniana. Il re è nudo". Lo scrive in un tweet Monica Cirinnà, responsabile Diritti del PD

Redazione

Terminato lo spoglio alla Camera, Lorenzo Fontana è il nuovo presidente. In attesa della proclamazione ufficiale, secondo i dati ufficiosi avrebbe ottenuto 225 voti. 77 per Maria Cecilia Guerra, 52 per Federico Cafiero de Raho, 22 per Matteo Richetti, uno ciascuno per Debora Serracchiani e Riccardo Molinari. Undici le nulle, 6 le bianche. L’opposizione non ha applaudito al momento in cui Lorenzo Fontana ha raggiunto il quorum. Maggioranza tutta in piedi, invece, a battere le mani al nuovo presidente della Camera.

"Con la candidatura di a Presidente della Camera le destre unite svelano la loro vera faccia: omofoba, misogina, sessista e filoputiniana. Il re è nudo". Lo scrive in un tweet Monica Cirinnà, responsabile Diritti del PD. Matteo Salvini invece si è appena complimentato personalmente col neopresidente della Camera Lorenzo Fontana. Così la Lega, rendendo nota una foto dell'abbraccio tra i due. "Conosco Fontana, persona di grandissimo spessore. Credente convintissimo che difende i valori in cui crede. Non è omofobo come lo descrive l’opposizione. Persona con grande rispetto di tutti. Legge i salmi. Queste critiche non le vedo fondate". Così all’Adnkronos Lorenzo Cesa dopo il voto alla Camera dei deputati. (Fonte Adnkronos)



