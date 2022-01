Salute 478

Long Covid, al via alla Casa di cura "Regina Pacis" di San Cataldo la riabilitazione funzionale

Diventa necessario comprendere a fondo le cause del long Covid e offrire a chi ne soffre un’assistenza adeguata

Redazione

È finalmente operativa, presso la Casa di Cura “Regina Pacis”, la Riabilitazione funzionale post Covid19, un’arma in più contro gli effetti della pandemia, dedicata alla cura degli effetti cardio-respiratori persistenti anche su chi ha avuto il CoViD-19 in forma leggera. Il paziente può accedere al ricovero in regime di DH entro 60 giorni dalla fine dell’evento acuto. Diventa oggi sempre più necessario comprendere a fondo le cause del long-Covid e offrire a chi ne soffre un’assistenza adeguata: un’emergenza sanitaria offuscata finora dalla necessità più stringente di salvare vite umane.

La riabilitazione cardio-respiratoria si inserisce in questo contesto, offrendo al paziente un insieme di programmi terapeutici finalizzati a riabilitare il paziente fino al raggiungimento dell’autonomia nel delicato periodo postCOVID 19. La riabilitazione cardio-respiratoria post COVID-19 comprende: esercizi di ginnastica respiratoria e calistenica, esercizio fisico aerobico su cyclette e tapis-roulant. La riabilitazione mira ad assistere il paziente non solo dal punto di vista medico, ma anche psicologico, allo scopo di favorirne il completo recupero e reinserimento nella vita sociale. All’attività fisica si associa una attività di sensibilizzazione che mira a restituire al paziente le proprie relazioni, affettive e lavorative, dandogli la possibilità di tornare alla normalità e di convivere con la sua nuova condizione. Per informazioni e/o prenotazioni, clicca su: Casadicurareginapacis.com. Oppure è possibile chiamare allo 0934 - 515211 (Riabilitazione funzionale).Ne dà notizia il dottor Paolo Di Franco



© Riproduzione riservata

