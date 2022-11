Attualita 183

L'on. Catania (FdI) chiede ed ottiene la convocazione dei sindaci per la sanità

"Dobbiamo dare il segnale della massima attenzione e soprattutto scadenze da onorare su obiettivi precisi da raggiungere nel breve e nel medio periodo"

Redazione

02 Novembre 2022 17:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lon-catania-fdi-chiede-ed-ottiene-la-convocazione-dei-sindaci-per-la-sanita Copia Link Condividi Notizia

"La sanità in provincia di Caltanissetta è in grande difficoltà e si alza forte la voce della protesta dei cittadini a cui bisogna rendere conto. La grave situazione del Sant’Elia di Caltanissetta, le criticità presso l'ospedale di Mussomeli e la chiusura dei diversi reparti del Vittorio Emanuele a Gela ed il disagio registrato negli altri nosocomi sono il segnale tangibile che la sanità è da sostenere da subito con ogni mezzo a disposizione. Inutile procedere con le solite passerelle ed in qualità di sindaco e neo deputato di Fratelli d'Italia, ho chiesto ed ottenuto la convocazione della conferenza dei sindaci per affrontare, insieme con i colleghi, quanto necessario perché rappresentiamo la massima autorità sanitaria ed a noi compete per primi agire ed esercitare l'azione di indirizzo e controllo che la norma ci attribuisce". Lo sostiene Giuseppe Catania, il sindaco di Mussomeli e neo eletto all'Ars.

"Dev’essere dato dalla politica e dagli organi apicali delle amministrazioni il segnale della massima attenzione e soprattutto scadenze da onorare su obiettivi precisi da raggiungere nel breve e nel medio periodo. Va chiesto in modo specifico un resoconto puntuale e preciso alla direzione sanitaria e a quella strategica più in generale. Mi farò carico di rappresentare al nuovo governo che sta per essere nominato le criticità in cui versa la provincia di Caltanissetta ove i cittadini hanno diritto alla salute in maniera paritaria come per tutti gli italiani in ossequio alla nostra Costituzione".

Il neo deputato evidenzia che "certamente non sarà cosi facile ma assumere cariche politiche significa farsi carico concretamente dei problemi dei cittadini ed in questo contesto bisognerà sforzarsi per distribuire equamente, in funzione alle risorse disponibili, i servizi sanitari nell’intero territorio provinciale. Per questo ritengo che grande attenzione va riservata anche alla sanità territoriale e non solo quella ospedaliera, da sempre fanalino di coda nella programmazione sanitaria e che oggi, grazie alle tecnologie, può essere erogata in modo diffuso e paritario. La sanità a Caltanissetta deve fare un salto di qualità per evitare che i nostri cittadini siano costretti ad andare in altri luoghi a volte lontani per essere certi di ottenere la cura adeguata".



"La sanità in provincia di Caltanissetta è in grande difficoltà e si alza forte la voce della protesta dei cittadini a cui bisogna rendere conto. La grave situazione del Sant'Elia di Caltanissetta, le criticità presso l'ospedale di Mussomeli e la chiusura dei diversi reparti del Vittorio Emanuele a Gela ed il disagio registrato negli altri nosocomi sono il segnale tangibile che la sanità è da sostenere da subito con ogni mezzo a disposizione. Inutile procedere con le solite passerelle ed in qualità di sindaco e neo deputato di Fratelli d'Italia, ho chiesto ed ottenuto la convocazione della conferenza dei sindaci per affrontare, insieme con i colleghi, quanto necessario perché rappresentiamo la massima autorità sanitaria ed a noi compete per primi agire ed esercitare l'azione di indirizzo e controllo che la norma ci attribuisce". Lo sostiene Giuseppe Catania, il sindaco di Mussomeli e neo eletto all'Ars. "Dev'essere dato dalla politica e dagli organi apicali delle amministrazioni il segnale della massima attenzione e soprattutto scadenze da onorare su obiettivi precisi da raggiungere nel breve e nel medio periodo. Va chiesto in modo specifico un resoconto puntuale e preciso alla direzione sanitaria e a quella strategica più in generale. Mi farò carico di rappresentare al nuovo governo che sta per essere nominato le criticità in cui versa la provincia di Caltanissetta ove i cittadini hanno diritto alla salute in maniera paritaria come per tutti gli italiani in ossequio alla nostra Costituzione". Il neo deputato evidenzia che "certamente non sarà cosi facile ma assumere cariche politiche significa farsi carico concretamente dei problemi dei cittadini ed in questo contesto bisognerà sforzarsi per distribuire equamente, in funzione alle risorse disponibili, i servizi sanitari nell'intero territorio provinciale. Per questo ritengo che grande attenzione va riservata anche alla sanità territoriale e non solo quella ospedaliera, da sempre fanalino di coda nella programmazione sanitaria e che oggi, grazie alle tecnologie, può essere erogata in modo diffuso e paritario. La sanità a Caltanissetta deve fare un salto di qualità per evitare che i nostri cittadini siano costretti ad andare in altri luoghi a volte lontani per essere certi di ottenere la cura adeguata".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare