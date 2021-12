Cronaca 563

L'omicidio di Jenny a Misterbianco: un ex fidanzato sembra essere svanito nel nulla

Nel catanese è caccia all'uomo dopo l'uccisione di Jenny Cantarero, ammazzata davanti al panificio in cui lavorava

Redazione

Sembra essere svanito nel nulla l’ex fidanzato di Jenny Cantarero, la ragazza di 27 anni assassinata con due colpi di pistola in faccia, venerdì sera a Lineri, popolosa frazione di Misterbianco, alle porte di Catania. I carabinieri coordinati dal pm Valentina Botta, lo cercano anche nelle province limitrofe ma di lui nessuna traccia. Il particolare che il giovane non sia reperebile fa ipotizzare gli investigatori il suo coinvolgimento nel delitto.

Di certo si sa, perché lo hanno riferito agli inquirenti i familiari della ragazza uccisa, che i rapporti tra il giovane ricercato e Jenny, ultimamente erano burrascosi. Non avrebbe, invece, responsabilità il padre della bambina di 4 anni avuta da Giovanna (il nome di Jenny all’anagrafe) Cantarero: la sua posizione è stata valutata dagli investigatori che da venerdì non hanno mai smesso di cercare l’ex fidanzato della ragazza che sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Catania. Sembra comunque che si tratti di un ex e non di uno spasimante respinto, anche se al momento gli investigatori non si sbilanciano.

Ieri il panificio-pasticceria, dinanzi al quale è avvenuto il brutale omicidio e nel quale da pochi mesi lavorava Jenny è rimasto chiuso in segno di lutto: dinanzi alla porta d’ingresso in molti hanno lasciato dei fiori per il nono femminicidio di Sicilia dall’inizio dell’anno.(Gds.it)



