Cronaca 232

L'omicidio del cameriere a Palermo: c'è un secondo indagato, è un cugino del tunisino in carcere

A mezzogiorno l'udienza di convalida del fermo, nel pomeriggio l'autopsia sul corpo della vittima

Redazione

08 Novembre 2023 09:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lomicidio-del-cameriere-a-palermo-ce-un-secondo-indagato-e-un-cugino-del-tunisino-in-carcere Copia Link Condividi Notizia

C’è un altro indagato nell’omicidio di Badr Boudjemai, il cameriere algerino di 41 anni, ucciso venerdì notte in via Roma, a Palermo, con tre colpi di pistola, probabilmente per un banale screzio avvenuto durante il lavoro. Si tratta di Saber Elabed, 30 anni, un cugino di Aly Elabed Baguera, il cameriere tunisino di 32 anni che - in base alla ricostruzione degli investigatori - avrebbe sparato al collega, freddandolo con due colpi di pistola alla schiena e uno in testa per finirlo mentre era a terra. Oggi a mezzogiorno, a palazzo di giustizia, si terrà l’udienza di convalida di Baguera, difeso dall’avvocato Salvino Caputo, che è in stato di fermo al carcere dei Pagliarelli: sarà il giudice Angela Lo Piparo a decidere se confermare o meno l’arresto. Nel pomeriggio, invece, è stata fissata l’autopsia sul corpo dell’algerino (GdS).



C'è un altro indagato nell'omicidio di Badr Boudjemai, il cameriere algerino di 41 anni, ucciso venerdì notte in via Roma, a Palermo, con tre colpi di pistola, probabilmente per un banale screzio avvenuto durante il lavoro. Si tratta di Saber Elabed, 30 anni, un cugino di Aly Elabed Baguera, il cameriere tunisino di 32 anni che - in base alla ricostruzione degli investigatori - avrebbe sparato al collega, freddandolo con due colpi di pistola alla schiena e uno in testa per finirlo mentre era a terra. Oggi a mezzogiorno, a palazzo di giustizia, si terrà l'udienza di convalida di Baguera, difeso dall'avvocato Salvino Caputo, che è in stato di fermo al carcere dei Pagliarelli: sarà il giudice Angela Lo Piparo a decidere se confermare o meno l'arresto. Nel pomeriggio, invece, è stata fissata l'autopsia sul corpo dell'algerino (GdS).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare