L'Oasi di Troina nella bufera: si teme una truffa milionaria. Indaga la Procura europea

Sotto inchiesta sono finiti i vertici dell’Oasi Maria Santissima onlus di Troina nei confronti dei quali i pm hanno emesso un ordine di perquisizione

Redazione

La Procura Europea, sede di Palermo, sta indagando su una presunta truffa milionaria all’Unione Europea. Sotto inchiesta sono finiti i vertici dell’Oasi Maria Santissima onlus di Troina nei confronti dei quali i pm hanno emesso un ordine di perquisizione in cui si ipotizza il reato di truffa aggravata. Al centro dell’indagine alcuni finanziamenti ricevuti dall’Ue e da altri enti pubblici dall’Oasi e da alcune società ad essa collegate per contributi agricoli e progetti di ricerca. Secondo l’accusa, le somme incassate sarebbero state impiegate a fini privati o indirizzate per occultarne la destinazione, a un sistema societario complesso. Agli indagati si contesta anche di aver dichiarato falsamente il possesso dei requisiti richiesti per avere i finanziamenti.Anche il Vaticano ha disposto una «due diligence» sull'Ircss e nominato responsabile del gruppo di verifica ispettiva don Carmine Artice, attuale superiore generale del Cottolengo di Milano. La commissione ispettiva ha l’incarico di verificare la situazione dell’Ircss Oasi e le sue criticità ed avrà libero accesso agli uffici, agli atti ed ai documenti.(Gds.it)



