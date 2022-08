Attualita 699

Lo stilista gelese Koscanyo torna in passerella, un inno all'amore e alla femminilità

Peppe Cosca, in arte Koscanyo, ha portato in passerella a Catania 22 creazioni

Redazione

02 Agosto 2022 16:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lo-stilista-gelese-koscanyo-torna-in-passerella-un-inno-allamore-e-alla-sensualita Copia Link Condividi Notizia

Dopo alcuni anni di assenza, lo stilista gelese Peppe Cosca, in arte Koscanyo, è tornato in passerella. Era tra gli ospiti speciali di una sfilata organizzata a Catania dal titolo “Vento Metropolitano”, patrocinata dall’Ars, dal Comune di Catania ed organizzata dall’Aitnart di Giuseppe Borrata. In passerella Koscanyo ha portato 22 creazioni. “In questa collezione – ha detto lo stilista gelese – mi sono ispirato all’amore. E’ stato importante per me mettermi di nuovo in discussione, spogliarmi dalle paure ed essere di nuovo me stesso. In passerella c’erano le donne siciliane, le donne del Mediterraneo vestite di pizzo e dei colori della nostra terra. In Sicilia abbiamo il giallo dei nostri limoni, il rosso della passione unito al rosso corallo, la sensualità, la femminilità, l’intramontabile nero, l’avorio, il bianco delle spose.

Sono stato assente – ha aggiunto - perché è avvenuta un’evoluzione all’interno della mia vita professionale. Da solo ho tirato fuori questa collezione fatta di sacrifici, fatica, sudore, ricerche e soprattutto passione. Il Covid ci ha trasmesso la paura di ‘darci agli altri’. Adesso basta. Ho cucito 22 abiti che rappresentano la mia vita, la speranza, il coraggio di ricominciare e di creare. Ritornare sul palco – ha concluso - mi ha provocato una profonda ed immensa emozione”. In passerella anche le creazioni di Giovanni Cannistrà e Madame De Pompadour. Tra gli ospiti Bruno Giarrusso, Giuseppe Fata e Vinncenzo Merli. Ha condotto la serata Antonella Salvucci.



Dopo alcuni anni di assenza, lo stilista gelese Peppe Cosca, in arte Koscanyo, è tornato in passerella. Era tra gli ospiti speciali di una sfilata organizzata a Catania dal titolo "Vento Metropolitano", patrocinata dall'Ars, dal Comune di Catania ed organizzata dall'Aitnart di Giuseppe Borrata. In passerella Koscanyo ha portato 22 creazioni. "In questa collezione - ha detto lo stilista gelese - mi sono ispirato all'amore. E' stato importante per me mettermi di nuovo in discussione, spogliarmi dalle paure ed essere di nuovo me stesso. In passerella c'erano le donne siciliane, le donne del Mediterraneo vestite di pizzo e dei colori della nostra terra. In Sicilia abbiamo il giallo dei nostri limoni, il rosso della passione unito al rosso corallo, la sensualità, la femminilità, l'intramontabile nero, l'avorio, il bianco delle spose. Sono stato assente - ha aggiunto - perché è avvenuta un'evoluzione all'interno della mia vita professionale. Da solo ho tirato fuori questa collezione fatta di sacrifici, fatica, sudore, ricerche e soprattutto passione. Il Covid ci ha trasmesso la paura di ?darci agli altri'. Adesso basta. Ho cucito 22 abiti che rappresentano la mia vita, la speranza, il coraggio di ricominciare e di creare. Ritornare sul palco - ha concluso - mi ha provocato una profonda ed immensa emozione". In passerella anche le creazioni di Giovanni Cannistrà e Madame De Pompadour. Tra gli ospiti Bruno Giarrusso, Giuseppe Fata e Vinncenzo Merli. Ha condotto la serata Antonella Salvucci.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare