Lo Stagnone di Marsala tra le 10 saline più affascinanti del mondo: "Un luogo magico, fuori dal tempo"

Al tramonto le saline si colorano in modo speciale, offrendo scorsi inconsueti, romantici oppure degni di paesaggi lunari

La riserva dello Stagnone di Marsala conquista un posto tra le saline più affascinanti del mondo. Ancora una volta la Sicilia e le sue meraviglie conquistano la scena: “Un luogo magico, fuori dal tempo e unico al mondo”. Il verdetto arriva da TgCom24, che ha raccolto in un elenco le saline più belle del mondo. Panorami surreali, dai colori spettacoli e sorprendenti, da un capo all’altro del pianeta, meraviglie della natura, che esplorano tutte le tonalità seguendo la luce del giorno. Al tramonto le saline si colorano in modo speciale, offrendo scorsi inconsueti, romantici oppure degni di paesaggi lunari. Si parte da queste premesse, per poi proseguire con un viaggio attraverso le dieci saline più affascinanti del mondo. Non poteva certo mancare la Sicilia, con la riserva dello Stagnone di Marsala, in provincia di Trapani. Si tratta di un vero e proprio angolo di paradiso, la cui bellezza è nota davvero ovunque.

TgCom24 definisce la riserva “Un luogo magico, fuori dal tempo, immerso in un paesaggio naturale suggestivo e unico al mondo. La laguna si estende da Punta Alga fino a San Teodoro e comprende anche quattro isole: Mozia, Isola Grande o Lunga, Schola e Santa Maria. La Riserva si estende dal litorale nord di Marsala, rivolto verso l’arcipelago delle Egadi, e prosegue fino alla città di Trapani. Le saline possono essere visitate, come pure gli imponenti mulini a vento utilizzati ancora oggi per il pompaggio dell’acqua e la macinazione del sale“.

Le altre mete consigliate sono:

-Salinas Grandes, in Argentina

-Salar de Atacama, in Cile

-Miniere di Sale e terrazze di Maras, in Perù

-Sambhar Salt Lake nel Rajasthan, in India

-Salar de Uyuni, in Bolivia

-Saline di Gozo, a Malta

-Salina di Sicciole, in Slovenia

-Salina di Margherita di Savoia, in Puglia

-Saline di Cervia, in Emilia-Romagna.



