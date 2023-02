Salute 250

Lo Snalv apre a San Cataldo uno sportello di ascolto psicologico

Nel progetto coinvolti psicoterapeuti e professionali dei servizi sociali e sanitari

Redazione

09 Febbraio 2023 10:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lo-snalv-apre-a-san-cataldo-uno-sportello-di-ascolto-psicologico Copia Link Condividi Notizia

Lo Snalv (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori), dopo 5 anni di attiva e fattiva presenza sul territorio della provincia nissena, mette a disposizione gratuitamente, a San Cataldo uno sportello di ascolto psicologico grazie al contributo di psicoterapeuti e professionisti dei servizi sociali e sanitari. Il Segretario Territoriale, Manuel Bonaffini, a seguito di numerosi incontri con i settori sociali e sanitari, ha constatato l’aumento esponenziale di diverse problematiche che investono soprattutto i giovani, prova ne è l’aumento di casi di suicidi avvenuti di recente. È palese che il disagio emotivo incombe nella società odierna, ed è ancor di più accentuato dalla pandemia. I giovani, in particolar modo, probabilmente sentono il peso della crisi più di qualunque altra categoria sociale.

L’aumento delle richieste di sostegno psicologico da parte non solo degli iscritti al sindacato, non potevano rimanere insolute, pertanto grazie alla disponibilità delle quattro psicoterapeute e del Tecnico dei Servizi sociali e sanitari Dott. Massimiliano Rizza, che si mettono a disposizione gratuitamente a favore di tutte quelle categorie che ne hanno maggiore necessità.





Lo Snalv (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori), dopo 5 anni di attiva e fattiva presenza sul territorio della provincia nissena, mette a disposizione gratuitamente, a San Cataldo uno sportello di ascolto psicologico grazie al contributo di psicoterapeuti e professionisti dei servizi sociali e sanitari. Il Segretario Territoriale, Manuel Bonaffini, a seguito di numerosi incontri con i settori sociali e sanitari, ha constatato l'aumento esponenziale di diverse problematiche che investono soprattutto i giovani, prova ne è l'aumento di casi di suicidi avvenuti di recente. È palese che il disagio emotivo incombe nella società odierna, ed è ancor di più accentuato dalla pandemia. I giovani, in particolar modo, probabilmente sentono il peso della crisi più di qualunque altra categoria sociale. L'aumento delle richieste di sostegno psicologico da parte non solo degli iscritti al sindacato, non potevano rimanere insolute, pertanto grazie alla disponibilità delle quattro psicoterapeute e del Tecnico dei Servizi sociali e sanitari Dott. Massimiliano Rizza, che si mettono a disposizione gratuitamente a favore di tutte quelle categorie che ne hanno maggiore necessità.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare