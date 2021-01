Attualita 330

Lo show di nonna Sarina a "C'è posta per te" fa impazzire il web: "Saluti a tutta Francavilla"

Tra una battuta in siciliano e una scenetta esilarante è diventata un vero e proprio fenomeno sociale e le sue gag hanno fatto il giro dei social

17 Gennaio 2021 17:26

Canale 5 con il programma di Maria De Filippi "C'è posta per te" ha vinto gli ascolti della serata di ieri grazie a 6.424.000 telespettatori e al 29,97% di share. Su Rai1 "Affari tuoì ha ottenuto 4.438.000 telespettatori e il 16,46% mentre Rai3 con 'Il tabaccaio di Viennà ha guadagnato il terzo gradino del podio con 2.047.000 telespettatori e l’8,42% di share.A C'è Posta per te la regina della serata è stata nonna Sarina da Francavilla di Sicilia, al secolo Rosaria Cannavò, entrata iera sera dei trend topic di Twitter ma non solo.

Tra una battuta in siciliano e una scenetta esilarante è diventata un vero e proprio fenomeno sociale e le sue gag sono diventate virali. Sui social network c'è chi la idolatra: «È riuscita a fare più lei per Francavilla di Sicilia che chiunque altro nella storia».

La scenetta della dentiera quasi persa e presa al volo è tra le più cliccate. Maria De Filippi chiede se «ha mai conosciuto un uomo con i baffi» all'ospite in studio che si affretta a rispondere. E mentre lo fa la dentiera le scivola dalla bocca come le telecamere testimoniano impietosamente. Sarina però con la mano riesce però ad evitare che la dentiera cada a terra. Il tutto tra le risate a crepa pelle dello studio e della conduttrice.

Il video, condiviso sui social, ha totalizzato migliaia di like. Ma sempre sui social c'è stata un po' di polemica perché la scena è stata tagliata dalla puntata ed è stato possibile vederla solo perché la stessa produzione di C'è Posta per te l'ha diffusa sui sui profili social come promo della trasmissione.



