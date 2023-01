Eventi 199

Lo sfruttamento minorile nell'Italia postunitaria al centro di un incontro su "I carusi di pirrera, dalla storia al racconto" a Caltanissetta

Gli autori dialogheranno con Angelo Campanella, insegnante, ricercatore, scrittore e studioso di Leonardo Sciascia

Redazione

Il Seminario di studi “I carusi di pirerra, dalla storia al racconto” si svolgerà giovedì 5 gennaio, presso l’Atrio della Banca Sicana, di Via Francesco Crispi, n. 25, alle ore 17:30. Nonostante lo sfruttamento minorile fosse una piaga comune dell’Italia postunitaria, in Sicilia assunse toni oggettivamente drammatici e intollerabili. L’argomento sarà trattato a partire da due libri: il saggio storico “La condizione dei carusi nella Sicilia dello zolfo. Questione sociale, priorità economiche e rimozioni ai margini della nuova Italia” (ed. Il Grano 2022, 218 pp.) di Fabrizio La Manna, Phd in Storia moderna e insegnante, e il romanzo “Testimoni sepolti” (ed. Ianieri 2022, 308 pp.) di Michele Rondelli, insegnante e scrittore, ispirato alla tragedia di Cozzo Disi, avvenuta a Casteltermini il 4 luglio del 1916 e costata la vita a 89 operai. Ne è protagonista Vincenzo, sopravvissuto ben 13 giorni sottoterra.

Gli autori dialogheranno con Angelo Campanella, insegnante, ricercatore, scrittore e studioso di Leonardo Sciascia. La vicenda mineraria, lungi dall’esaurirsi, continua ad essere fonte per lo studio storico-sociale della storia siciliana tra la fine del XIX sec. e l’inizio del XX: entrambe le letture presentate mettono in luce aspetti di un sistema lavorativo che faceva fatica ad autoimporsi regole di sicurezza e giustizia, nonostante le denunce umanitarie che provenivano da più parti. L’evento conclude il ciclo di incontri “Casino della Città”, che l’Associazione Alchimia propone nel periodo natalizio ed è giunto alla quinta edizione. La V Ed. del “Casino della Città” è patrocinata da: Banca Sicana, Fondazione Sicana, Ordine degli Architetti, PPC di Caltanissetta, Biblioteca Museo L. Pirandello, Parco Valle dei Templi Agrigento, Gruppi archeologici d’Italia, Edizioni Lussografica, Pro Loco Caltanissetta.



