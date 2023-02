Cronaca 785

Lo sfogo del padre di Blanco dopo l'indagine: "Così si rischia che nessuno voglia più andare a Sanremo"

Il genitore dell'artista auspica che non si arrivi ad un processo per il danneggiamento del palco dell'Ariston

Redazione

Blanco, giovanissimo artista bresciano sulla cresta dell’onda, è stato indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento. Difficile non ricordare quanto accaduto sul palco del Festival di Sanremo 2023, quando il cantante, durante la sua esibizione, ha devastato la scenografia. Il papà di Riccardo Fabbriconi (vero nome di Blanco) ha espresso tutta la propria amarezza per la vicenda tra le pagine del settimanale Di Più.

Vincitore del Festival nel 2022, in coppia con Mahmood e con il brano Brividi, Blanco si è esibito come super ospite durante la prima serata di Sanremo 2023. Per l’occasione, ha cantato il nuovo singolo L’Isola delle Rose. Almeno, ci ha provato. A causa di un problema tecnico (non sentiva la sua voce in cuffia), l’artista ha perso le staffe e ha preso furiosamente a calci le centinaia rose che facevano parte della scenografia, con tanto di fioriere. Queste ultime sono state sollevate e scagliate violentemente a terra.

“Purtroppo, quella che è stata portata avanti nei confronti di mio figlio è un’iniziativa mai intrapresa prima e destinata a creare un precedente”, spiega Giovanni Fabbriconi, il padre di Blanco, intervistato dal settimanale Di Più. “Si rischia che al Festival di Sanremo non ci voglia andare proprio più nessuno”, aggiunge Fabbriconi dispiaciuto per le dimensioni che il fatto commesso dal figlio ha assunto nell’opinione pubblica. “Prima di valutare che cosa fare, deve entrare in possesso della documentazione relativa a ciò che gli è stato contestato. Noi stessi in famiglia non vediamo l’ora di leggere quelle carte”, continua il padre. “Vogliamo avere un’idea esatta di quello che è successo e di quello che è costato a nostro figlio. Soltanto in seguito ci potremmo esprimere e lo faremo in un comunicato stampa”.



