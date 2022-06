Cronaca 943

Lo sfogo del padre della piccola Elena: "Martina è un mostro, non meritava una figlia come lei"

Lo afferma il padre di Elena, Alessandro Del Pozzo, in una dichiarazione affidata alla sorella Vanessa

Redazione

«Sono distrutto mi sento un vuoto dentro incolmabile ho sempre promesso a mia figlia che l’avrei tenuta al sicuro come ogni buon padre farebbe, avrei dato la vita al posto suo, l’ho chiesto a Dio, ma non accetta sostituzioni! Non potevo mai e, dico mai, pensare che l’avrei dovuta proteggere proprio da sua madre. Tutti parlano dell’amore della mamma, ma nessuno parla mai dei sacrifici che fa un papà... Martina è un mostro non meritava una figlia come Elena speciale e unica in tutto! Elena vive! Ogni giorno! Dentro il mio cuore...». Lo afferma il padre di Elena, Alessandro Del Pozzo, in una dichiarazione affidata alla sorella Vanessa.

Si terrà domani (17 giugno), in carcere, l’interrogatorio di garanzia per la convalida fermo di Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidio della figlia Elena, di 5 anni. L’udienza è stata fissata per le 09.30 dal Giudice per le indagini preliminari Daniela Monaco Crea. L’indagata è accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. Sempre domani, a partire dalle 08.30, sarà eseguita l’autopsia sul corpo della bambina nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La Procura e l’avvocato Gabriele Celesti, che difende la donna, hanno nominato i propri consulenti di parte. Martina Patti, è sorvegliata a vista nella sezione femminile della casa circondariale di piazza Lanza, è stata più volte chiamata in infermeria per il supporto psicologico, ma è serena e tranquilla. È quanto si apprende sullo stato di detenzione della donna, in stato di fermo per l'omicidio e l’occultamento del cadavere della figlia Elena di 5 anni.(Gds.it)



