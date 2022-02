Cronaca 827

Lo schianto sulla 626, Gela piange Tiziano: addio ad un ragazzo dal cuore buono

Tiziano è morto mentre svolgeva il suo lavoro. Inutile la corsa verso l'ospedale

Donata Calabrese

Tra le vittime del terribile incidente stradale verificatosi oggi tra Caltanissetta e Gela, all'altezza dello svincolo per Butera, c'è anche Tiziano Iudica. In tanti conoscevano Tiziano a Gela. Era una persona generosa e svolgeva il suo lavoro come una missione. Gela si stringe al dolore della famiglia di Tiziano e delle altre due vittime del tragico schianto. "Un ragazzo dal cuore buono" si legge in uno dei tanti post pubblicati sui social da parte di chi conosceva Tiziano.

"La vita è profondamente crudele, morire in strada, mentre si è in servizio per salvare la vita a chi sta male e in questo caso muore anche il paziente", scrive Ignazio Giudice, sindacalista della Cgil. "Tutto molto assurdo, come lo sono gli incidenti in generale, in questo caso in strada. Sulla Caltanissetta/Gela si continua a morire, come se fosse normale. Una sincera vicinanza alla famiglia Iudica, al caro Tiziano che conoscevo dai tempi della scuola media e che negli anni successivi ho seguito come lavoratore prima precario poi stabilizzato nel settore sanità. Un uomo educato, un lavoratore puntuale su tutto e sempre con il sorriso pronto".

Anche il Gela calcio ricorda Tiziano. "Tutta la dirigenza, lo staff tecnico, i calciatori, e i collaboratori tutti, sono vicine alle famiglie delle vittime della tragedia di oggi pomeriggio sulla 626 tra un’ambulanza e un’autovettura, tra cui l’ambulanza coinvolta nel sinistro era di ritorno a Gela. Pertanto siamo vicini al dolore dei familiari e mostriamo tutta la nostra vicinanza. Il nostro cordoglio va anche alla famiglia Iudica per la perdita prematura di Tiziano", si legge in un post su Facebook. "Riposa in pace amico mio, ti ricorderò sempre con il tuo sorriso", scrive un altro suo caro amico. Un'intera città piange Tiziano perchè Tiziano riusciva a farsi amare.



