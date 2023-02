Cronaca 220

Lo 007 Bruno Contrada fu arrestato ingiustamente, la Corte d'Appello di Palermo prevede un indennizzo

La battaglia legale del capo della Mobile palermitana che venne arrestato

Redazione

"La corte d'appello di Palermo, sezione prima, ribaltando decisione in precedenza assunta dalla Corte d'appello, sezione seconda di Palermo, pronunciandosi a seguito di rinvio della Cassazione, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da Bruno Contrada, assistito dall'avvocato Stefano Giordano, riducendo però l'entità dell'indennizzo a 285.342 euro. E' quanto fa sapere il legale dell'ex capo della Squadra mobile di Palermo Contrada, oggi novantenne.

Lo scorso 25 giugno la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’avvocato Stefano Giordano, aveva annullato con rinvio l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Palermo aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata nell’interesse di Bruno Contrada “per la pena sofferta con effetto della sentenza dichiarata ineseguibili e improduttiva di effetti penali dalla Cassazione del 2017”.



