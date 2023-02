Cronaca 196

Livorno, furto e ricettazione: donna arrestata dai carabinieri per oltre 50 reati

È accusata di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Era "avvezza a commettere delitti contro il patrimonio"

Redazione

A Livorno una 36enne è stata arrestata perché ritenuta colpevole di più di 50 reati, tra i quali furto aggravato, ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento, messi a segno negli ultimi quattro mesi. Secondo quanto spiegato in una nota dell'Arma, l'indagata, livornese, viene descritta come "avvezza a commettere delitti contro il patrimonio", "del tutto fuori controllo", e che manifesta "spregiudicatezza ed assoluta mancanza di remore". Il provento complessivo dei reati contestati ammonta a circa 10.000 euro, spesi, si spiega, "sia per il sostentamento" sia per "ricariche per siti di gioco, lotterie e sigarette".



© Riproduzione riservata

