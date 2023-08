Cronaca 1215

Litiga in strada e viene colpito alla testa: morto 65enne

A Brescia la vittima sarebbe stata colpita da un ciclista che gli ha sferrato un pugno per farlo cadere a terra

Redazione

08 Agosto 2023 16:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/litiga-in-strada-e-viene-colpito-alla-testa-morto-65enne Copia Link Condividi Notizia

Il 65enne è morto a seguito di una lite con un ciclista che lo aveva colpito con un pugno prima di farlo cadere a terra. L’uomo ha sbattuto violentemente la testa ed era stato ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva. Dopo due settimane di lotta tra la vita e la morte, il 65enne ha esalato l’ultimo respiro. La lite era avvenuta sulle strade di Offlega (Brescia) tra il ciclista e la moglie del 65enne per una causa davvero futile: una precedenza non rispettata. La donna, dopo la lite, era tornata a casa e aveva raccontato tutto al marito che era sceso in strada per un ultimo chiarimento. Il marito e il ciclista avevano iniziato a discutere animatamente finché quest’ultimo ha colpito il 65enne con un colpo al volto. L’uomo è caduto a terra e ha sbattuto la testa, perdendo i sensi. Dopo quache minuto, è stato soccorso dai medici del 118 che lo avevano portato in ospedale. Un paio di settimane più tardi l’uomo è morto.



Il 65enne è morto a seguito di una lite con un ciclista che lo aveva colpito con un pugno prima di farlo cadere a terra. L'uomo ha sbattuto violentemente la testa ed era stato ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva. Dopo due settimane di lotta tra la vita e la morte, il 65enne ha esalato l'ultimo respiro. La lite era avvenuta sulle strade di Offlega (Brescia) tra il ciclista e la moglie del 65enne per una causa davvero futile: una precedenza non rispettata. La donna, dopo la lite, era tornata a casa e aveva raccontato tutto al marito che era sceso in strada per un ultimo chiarimento. Il marito e il ciclista avevano iniziato a discutere animatamente finché quest'ultimo ha colpito il 65enne con un colpo al volto. L'uomo è caduto a terra e ha sbattuto la testa, perdendo i sensi. Dopo quache minuto, è stato soccorso dai medici del 118 che lo avevano portato in ospedale. Un paio di settimane più tardi l'uomo è morto.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare