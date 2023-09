Cronaca 2213

Litiga con la moglie, cade, batte la testa sul marciapiede e muore

La tragica fatalità a Prato dove è morto un uomo di 39 anni

Redazione

06 Settembre 2023 10:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/litiga-con-la-moglie-cade-batte-la-testa-sul-marciapiede-e-muore Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di 39 anni è morto a Prato dopo essere caduto a terra e aver sbattuto la testa al marciapiede al culmine di una lite con la moglie di 34 anni, di origine cinese come la vittima. È accaduto martedì sera nella zona del Macrolotto. Per l'uomo inutili i tentativi di rianimarlo. La donna, colta da malore, è stata portata in ospedale in stato di shock. Ancora da chiarire la dinamica dell'episodio, riconducibile comunque a una tragica fatalità.

Gli agenti della municipale hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la vicenda, accertando lo stato di shock della moglie. La coppia avrebbe cominciato un litigio all'interno del proprio appartamento, poi la donna sarebbe corsa verso l'esterno per prendere la sua auto e partire: il marito avrebbe a quel punto provato a bloccarla cercando di aprire la portiera e cadendo sul cordolo del marciapiede.

La salma è a disposizione del magistrato di turno della procura, mentre la donna è stata trasportata all'ospedale Santo Stefano di Prato. Gli agenti della municipale hanno acquisito i filmati di una telecamera della zona che avrebbe potuto riprendere scene salienti dell'accaduto.



Un uomo di 39 anni è morto a Prato dopo essere caduto a terra e aver sbattuto la testa al marciapiede al culmine di una lite con la moglie di 34 anni, di origine cinese come la vittima. È accaduto martedì sera nella zona del Macrolotto. Per l'uomo inutili i tentativi di rianimarlo. La donna, colta da malore, è stata portata in ospedale in stato di shock. Ancora da chiarire la dinamica dell'episodio, riconducibile comunque a una tragica fatalità. Gli agenti della municipale hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la vicenda, accertando lo stato di shock della moglie. La coppia avrebbe cominciato un litigio all'interno del proprio appartamento, poi la donna sarebbe corsa verso l'esterno per prendere la sua auto e partire: il marito avrebbe a quel punto provato a bloccarla cercando di aprire la portiera e cadendo sul cordolo del marciapiede. La salma è a disposizione del magistrato di turno della procura, mentre la donna è stata trasportata all'ospedale Santo Stefano di Prato. Gli agenti della municipale hanno acquisito i filmati di una telecamera della zona che avrebbe potuto riprendere scene salienti dell'accaduto.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare