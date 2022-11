Litiga con il cardiologo e gli spara: l'omicidio è avvenuto in uno studio medico a Favara

Litiga con il cardiologo e gli spara: l'omicidio è avvenuto in uno studio medico a Favara

La vittima è Gaetano Alaimo, i carabinieri della Tenenza e quelli del nucleo investigativo di Agrigento solo al lavoro per trovare il giovane omicida

Litiga con il cardiologo, all’interno dello studio di via Bassanesi a Favara, in provincia di Agrigento, e gli spara. Si chiamava Gaetano Alaimo lo specialista che è stato ucciso mentre era al lavoro. L’autore dell’omicidio è stato già individuato: dovrebbe trattarsi di un giovane che è in fase di ricerca da parte dei carabinieri della

tenenza di Favara e da quelli del nucleo Investigativo del comando provinciale. (ANSA)



