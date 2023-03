Cronaca 1118

Lite tra ragazzo e fratello dell'ex fidanzata finisce a coltellate: gravemente ferito un terzo

La discussione ha coinvolto ragazzi tra i 18 e i 19 anni. Uno dei feriti è ricoverato a Villa Sofia

Redazione

Doveva essere un chiarimento per una relazione finita tra due fidanzati ed è finita in una rissa tra ex parenti e amici. Un giovane, ferito con due coltellate al fianco, è ricoverato in gravi condizioni. È accaduto la notte scorsa nel rione Tommaso Natale di Palermo, dove alcuni ragazzi, tra i 18 e i 19 anni, compresi l’ex fidanzato e il fratello della ragazza, hanno avuto una discussione che è degenerata. Un giovane, che aveva semplicemente accompagnato uno dei contendenti, è stato raggiunto da due fendenti al fianco. È stato soccorso da personale medico del 118 e portato in ospedale a Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravi. Sul tentativo di omicidio indaga la squadra mobile della questura.



