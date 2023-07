Lite per bevande non pagate, picchia i dipendenti del kebab: arrestato

Lite per bevande non pagate, picchia i dipendenti del kebab: arrestato

Con un taglierino avrebbe minacciato i due dipendenti che hanno chiesto l'intervento della polizia

Redazione

Venerdì sera attorno alle 19.30 le volanti sono intervenute al "Pak Kebab" ad Ancona davanti alla stazione dove notavano un uomo che lasciava rapidamente, all’esterno dell’attività commerciale, sopra un tavolino, una bottiglia di birra ed una di aranciata. I poliziotti provvedevano ad identificare l’uomo, 29enne gambiano, il quale asseriva di aver avuto una discussione con i due dipendenti del locale, sostenendo che le due bevande fossero state in precedenza pagate da un suo amico non presente sul posto.

I due dipendenti pakistani del locale in questione riferivano che la discussione era iniziata proprio a causa del fatto che il giovane stava uscendo senza pagare, asserendo di aver fatto pagare un suo amico, ma di fatto il pagamento non era stato effettuato da nessuno. Pertanto i due cercavano di bloccare l’uomo e da qui ne nasceva una discussione. Il gambiano estraeva dalla tasca un taglierino con il quale minacciava i due dipendenti, cercando di colpirli. Uno dei due veniva colpito con un pugno al torace e con una lesione superficiale al braccio, mentre l’altro cadeva a terra e veniva colpito con dei pugni. All’arrivo della Polizia i due venivano affidati alle cure mediche e trasportati presso il nosocomio di Torrette da cui venivano dimessi dopo qualche ora con una prognosi di sette giorni. Il gambiano è stato arrestato. Ritrovato il taglierino usato per colpire il dipendente dell’esercizio commerciale.



