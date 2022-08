Cronaca 422

Lite in una discoteca a Messina: giovane accoltellato

È stato richiesto l'intervento dei carabinieri che si sono recati al locale per ricostruire la dinamica

Redazione

Momenti di tensione la scorsa notte a Messina, nella zona del lungomare nord della città, all'interno della discoteca "M’Ama". Per motivi ancora da accertare, sarebbe scaturita una furiosa lite con protagonisti alcuni giovani presenti all'interno del locale. Secondo le prime informazioni uno dei litiganti avrebbe avuto la peggio e avrebbe rimediato una ferita d'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso al giovane prima del trasferimento in ospedale. Le condizioni del ferito non sarebbero gravi. È stato richiesto l'intervento dei carabinieri che si sono recati al locale per ricostruire la dinamica che ha scaturito la lite tra i giovani e invidivuarne i possibili responsabili.



