L'istituto Alberghiero di Caltanissetta presenta il corto "Sono solo parole". Il video

Nel cortometraggio gli studenti declamano un monologo scritto da Stefano Bartezzaghi che dimostra come la lingua italiana nasconda in sé il germe del maschilismo

“Sono solo parole” è il titolo del cortometraggio realizzato dai talentuosi studenti dell’Alberghiero e presentato da una Delegazione dell’Istituto - costituita dal Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Laura Zurli e diversi docenti e alunni - presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Ruggero Settimo”, dove ha avuto luogo l’incontro dibattito sul tema: “Il diritto per la libertà contro la mentalità della violenza con particolare riguardo ai femminicidi”, alla presenza di S.E. il Prefetto Chiara Armenia, del dr. Ottavio Sferlazza, Procuratore della Repubblica, l’Avv. Sergio Iacona, Presidente della Camera Penale, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato d.ssa Stefania Asaro, della Divisione Polizia Anticrimine della Questura e la d.ssa Anna Giannone Vice Presidente del Centro Antiviolenza Galatea Onlus.

Nel cortometraggio gli studenti declamano un monologo scritto da Stefano Bartezzaghi che dimostra come la lingua italiana nasconda in sé il germe del maschilismo. Anche in questo caso gli alunni hanno dimostrato di possedere attitudini nel campo della comunicazione nonché capacità creative empatiche e relazionali, evidenziando passione e professionalità forieri di ulteriori successi sia nella scuola sia nel futuro lavorativo. Gli alunni e l’intera comunità scolastica del IIS “Sen .A. di Rocco” sono grati, per la preziosa opportunità concessa, alla Prof.ssa Marisa Sedita, Presidente dell’Associazione Dante Alighieri e del Parco Letterario “Piermaria Rosso di San Secondo” di Caltanissetta e alla Prof.ssa Cinzia Collerone, Dirigente Scolastico del Liceo Classico



