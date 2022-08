Attualita 217

Lipari presa d'assalto da vip a bordo di lussuosi yacht: c'è anche il gigantesco "Infinity" del miliardario Eric Smid

L'imbarcazione appartiene all'americano Eric Smidt, 62 anni, presidente e Ceo dell’Harbour Freight Tools che gestisce 1.300 negozi

Redazione

Passerella di yacht a Lipari. Avvistato al largo dell'isola anche il gigantesco "Infinity", imbarcazione di 117 metri, di proprietà del miliardario americano Eric Smidt, 62 anni, presidente e Ceo dell’Harbour Freight Tools che gestisce 1.300 negozi di ferramenta negli Stati Uniti. Il valore dello yacht è di 150 milioni di dollari. È dotato di sette ponti e può ospitare fino a 16 persone in spazi eleganti con area benessere, una Spa, sauna, palestra e area yoga.

In appoggio, ma si fa per dire, c'è "Intrepid", yacht di 69,15 metri. Il costruttore è Damen Yachting dai Paesi Bassi, con l'architettura navale di Damen Yachting. L'imbarcazione ha un equipaggio composto da 21 membri, raggiunge una velocità massima 20 nodi e trasporta 350.000 litri di carburante e 44.000 litri di acqua. Avvistato a Lipari anche "Siren", 74 metri, realizzato dal cantiere tedesco Nobiskrug. Lo yacht può ospitare 12 turisti. Gli interni sono di Newcruise e ha una velocità di 14 nodi. (Gds.it) (Foto di notiziarioeolie.it)



