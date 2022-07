Eventi 207

Lions Club Caltanissetta dei Castelli, Stella confermato presidente: eletto il nuovo direttivo

A fare gli onori di casa, in occasione della 26esima Charter, il Presidente Antonio Alberto Stella

Redazione

Nei giorni scorsi, presso un noto locale cittadino, il Lions Club Caltanissetta dei Castelli ha tenuto la Cerimonia della 26^ Charter, ovvero l'anniversario della consegna della Carta costitutiva. Ha fatto gli onori di casa il Presidente Antonio Alberto Stella, presenti il Past Governatore distrettuale Salvatore Ingrassia, il Presidente della IX Circoscrizione Gaetano Cuda e la Presidente della Zona 24 Angela Testa. Numerosi i Presidenti e Segretari di altri Lions Club, invitati all'evento.

E' stato un momento per trarre le conclusioni dell'Anno sociale appena trascorso, dei services svolti, di quelli completati e di quelli che ancora necessitano di altro tempo. Nell'occasione si è registrato l'ingresso del nuovo socio Emanuela Trapani; inoltre il Presidente ha ringraziato i membri del direttivo uscente (l'anno sociale si conclude ogni 30 giugno) per la collaborazione prestata, ed ha elencato i membri del nuovo direttivo che lo affiancherà nel corso dell'anno sociale che va dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023; il Presidente Stella, infatti, quest'anno non ha "passato la campana" ad un nuovo Presidente in quanto i Soci lo hanno riconfermato per un secondo mandato. Prima della conclusione dei lavori, con gli interventi degli Officer distrettuali già nominati, è stato consegnato il Melvin Jones Fellow ad Enzo Falzone, per i meriti acquisiti nel corso degli anni di carriera lionistica. Si tratta della più alta onoreficenza che il Lions Club International attribuisce a chi si è speso nel servizio del Club.



