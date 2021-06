Eventi 240

Lions Club Caltanissetta dei Castelli, donate alla Pro Loco due colonnine porta dispenser di gel

La Presidente del Lions Club Caltanissetta dei Castelli, Mariella La Barbera, ha guidato una rappresentanza del sodalizio a Palazzo Moncada, sede della Pro Loco

Redazione

14 Giugno 2021 21:15

Sabato 12 giugno il Lions Club Caltanissetta dei Castelli ha donato alla Pro Loco di Caltanissetta due colonnine porta dispenser di gel disinfettante per mani.

La Presidente del Lions Club Caltanissetta dei Castelli, Mariella La Barbera, ha guidato una rappresentanza del sodalizio a Palazzo Moncada, sede della Pro Loco che gestisce per conto del Comune nisseno la struttura cinquecentesca che è anche sede della Galleria civica d'arte - Museo Tripisciano ed ha incontrato il Presidente della Pro Loco di Caltanissetta, Luca Miccichè, con il quale ha tagliato il nastro per "formalizzare" la donazione delle colonnine.

Una di queste sarà utilizzata all'ingresso del Palazzo e del Museo, mentre una sarà portata all'InfoPoint turistico che la Pro Loco gestisce al piano terra del Palazzo municipale. Nell'occasione c'è stato uno scambio di guidoncini. Nell'occasione Miccichè ha illustrato ai Soci presenti del Lions le sculture di Tripisciano e Frattallone presenti nella struttura espositiva.



