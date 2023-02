Sport 261

L'Invicta Caltanissetta under 19 fa la differenza con La China che a canestro segna 53 punti

Le scelte del coach Spena portano alla vittoria sul campo esterno della palestra Marconi di Licata con diciotto punti di differenza: Licata-Invicta 75-93

Super La China conferma la sua vena realizzata. Il giovane talento nisseno continua a stupire tutti anche e soprattutto nei campionati giovanili, prendendosi i complimenti anche degli avversari e del pubblico Licatese. Ieri nella partita disputata fuori le mura amiche il giovane Mattia alias Mocio, ha illuminato la palestra Marconi con giocate di livello superiore dove ad un tratto la palla sembra sparire per poi riapparire vedendola entrare a canestro, il tutto difendendo su ogni pallone e senza il minimo calo di intensità per tutti i quaranta minuti di gioco.

Sin dai primi minuti di gioco il giocatore si è trovato sulla Lunetta per ben quattro volte a portato a casa un 8/8 dato che fa capire il livello di concentrazione della giovane promessa nissena, infatti l'Invicta trascinata dal suo talento recupera il leggero svantaggio iniziale e si porta a più dodici, ma non è finita i padroni di casa non ci stanno e fanno fuoco e fiamme e pian pianino recuperano fino ad un meno 3 che dura pochi minuti, perché coach Spena decide di far entrare Mattia Talluto fino a quel momento tenuto ai box, al posto di un monumentale Marco Spanò alias Zaccano, Mattia Talluto come suo solito inizia a gestire la palla con sapienza e maestria mettendo i compagni in condizione di esprimersi al meglio.

Giacomo La Bua alias Il Cinese e Mocio a suon di triple (rispettivamente 4/4 e 3/3) in soli 3 minuti e 24 secondi portano l'Invicta a più 18 a soli 3 minuti dalla fine archiviazione una partita tosta tanto quanto dura dove non si può fare a meno di menzionare il grande lavoro sporco fatto da Nicolo' Indorato alias l'Americano ed Antonio Palermo alias Swiffer che come dei leoni si sono buttati su ogni pallone rendendo la vita difficile ai lunghi licatesi, che dire Super La China colpisce ancora 53 punti usciti fuori dall'archivio di un gruppo di ragazzi fantastici. Risultato finale cestistica Licata-Invicta 75-93.



