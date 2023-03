L'Invicta Caltanissetta under 17 vince ad Agrigento e rimane in testa alla classifica

L'Invicta Caltanissetta under 17 vince ad Agrigento e rimane in testa alla classifica

Venticinque punti di distacco in trasferta, poi l'attesa per il suono della sirena e l'esultanza dei giocatori

Lunedì scorso l'Invicta con i ragazzi dell'under 17 guidati da coach Spena hanno vinto al Palamoncada 82 a 47 contro la Real Basket Agrigento.

La gara è stata in equilibrio per i primi due quarti poi La China (alias Mocio MVP della gara con 38 punti) e compagni danno il break ai padroni di casa andando avanti di 25 lunghezze mettendo al sicuro il risultato.

Nell'ultimo quarto i nisseni si limitano a gestire il vantaggio attendendo il suono della sirena che li conferma in vetta alla classifica, per la gioia di un gruppo di ragazzi che lavora per migliorarsi sempre di più



