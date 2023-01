Sport 109

L'Invicta batte il Messina per 93 a 64, in campo La China con 30 punti e 11 assist

Grande attesa per lo scontro al vertice di domenica prossima a Cefalù che vedrà di fronte le prime 2 squadre del girone

Redazione

L'Invicta archivia la pratica Messina nel primo tempo chiudendo all'intervallo lungo +36. La partita si è conslusa per i nisseni sul 93 a 64.

Coach Spena lancia in quintetto il giovane La China, classe 2006 e lascia a riposo Giusti. La China ringrazia e risponde con una prestazione maiuscola! Trenta punti e 11 assist per lui con contropiedi velocissimi e bombe da 3 punti a raffica!

Il quintetto nisseno non lascia spazio agli ospiti con Giarrusso e Zarbo insuperabili in difesa e con i fratelli Talluto brillanti in regia.

Con il lungo Lombardo a riposo, il "puma"*Amato fa valere la sua esperienza sotto canestro e all'intervallo la partita è in cassaforte. Le rotazioni coinvolgono tutti i 12 giocatori con ampio minutaggio per tutti e mettendo in evidenza il valore dei giovani dell'Invicta che mette a referto 4 under in doppia cifra: la china, Talluto mattia, petrotto e Palermo.

Grande attesa per lo scontro al vertice di domenica prossima a Cefalù che vedrà di fronte le prime 2 squadre del girone!

Il Cefalù dopo aver battuto sant"agata e Capo D"Orlando vorrà provare a fare lo sgambetto alla capolista che dovrà mantenere nervi saldi per portare a casa la vittoria.



