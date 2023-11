Attualita 740

L'Interact Club di Caltanissetta dona un porta-biciclette all'ospedale Sant'Elia per incentivare l'esercizio fisico

Tra gli obiettivi anche la salvaguardia dell'ambiente, possibile grazie a un uso diffuso della bicicletta

Redazione

02 Novembre 2023 17:26

È stata donata questa mattina, dall'Interact Club di Caltanissetta all’Ospedale Sant’Elia, una rastrelliera che è stata immediatamente collocata all’ingresso del presidio ospedaliero, nell'ambito del progetto "PEDALANDO VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE". Alla cerimonia erano presenti la Presidentessa dell'Interact Elena D’Orto e i soci Laura e Daria Lachina, Andrea Tornatore, Samuele Dell’Utri e Giuseppe Mancuso, il Presidente del Rotary Club Giuseppe Sagone ed soci Ivana Guarneri, Marcella Milia e il direttore del presidio ospedaliero Benedetto Trobia, al fine di sostenere l’iniziativa mossa dall’Interact Club.

‘’Si tratta di un porta-biciclette - come spiega Elena D’Orto - perfettamente integrato con l’ambiente circostante, realizzato in materiale particolarmente robusto tale da garantire una presa ottimale e una elevata resistenza alle intemperie, che ha l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta al fine di porre l’accento sull’importante tema della promozione della salute attraverso l’esercizio fisico, oltre che di voler contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e alla creazione di una città e mobilità più sostenibile per mezzo della riduzione delle sostanze inquinanti nell’aria.

Di tale attitudine si vogliono rendere partecipi tutti coloro i quali giornalmente affluiscono in ospedale per motivi di lavoro, di studio o di salute, partendo dalla sensibilizzazione proprio da uno dei luoghi di cura e di aiuto per eccellenza. Il gesto è stato accolto con entusiasmo dalla comunità tutta e della Direzione Strategica dell'ASP, così come riporta il dottore Benedetto Trobia, in qualità di Direttore della Uoc Direzione Medica Ospedali Area Nord e di socio del Rotary Club. ‘’In conclusione, afferma Elena D’Orto, è mio dovere ringraziare i presenti, il Club padrino, in particolare il Presidente Sagone ed il Direttore del Presidio ospedaliero Dott. Benedetto Trobia, per averci sostenuto in tutte le fasi del progetto e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questa importante iniziativa, rinnovando l’impegno profuso per l’educazione alla salute ed una fattiva collaborazione’’.



