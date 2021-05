Attualita 514

L'Inps scrive ad un anziano morto: "Lei non ha più diritto alla pensione perchè è deceduto"

Il defunto aveva fatto richiesta di pensione all'Inps nel 2019 e l'Inps gli ha scritto per comunicargli che non ha più diritto perchè è deceduto

26 Maggio 2021 12:00

L'Inps scrive ad un anziano... morto. Destinatario della lettera il signor Franco, un ingegnere che aveva lavorato in Germania e poi deceduto lo scorso marzo. Il defunto aveva fatto richiesta di pensione all'Inps nel 2019. Tuttavia, preso atto della morte dell'uomo, l'Inps ha comunque scritto all'uomo: "Le comunichiamo che lei è decaduto dal diritto alla pensione di cittadinanza per le seguenti motivazioni: è deceduto". Tuttavia, “lei potrà recarsi presso i nostri uffici per ricevere ulteriori chiarimenti e inoltre, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, potrà proporre istanza motivata di riesame”.n realtà, l'uomo è deceduto più di due mesi fa a Roma.

Ancora in attesa di sepoltura, di fatto l'uomo è stato poi cremato. I congiunti nel frattempo hanno trovato la lettera nella cassetta della posta del palazzo dove viveva il signor Franco.(Gds.it)



